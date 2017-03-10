Как «не потерять голос»

Опросы Института «Гэллапа» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют об одних и тех же реалиях, лидерами предвыборной гонки являются блок «Царукян» и Республиканская партия, а остальные партии имеют шансы оказаться в парламенте, но могут и не оказаться. Конечно, иногда социологи ошибаются, как это было в случае с Клинтон и Трампом. Но там, в Соединенных Штатах, они не были готовы к тому, то избиратели могут скрывать свои предпочтения, стыдясь признаваться, что отдадут голос за «несистемного» Трампа. В постсоветских странах «неискренность» избирателей социологами учитывается. К тому же все партии Армении являются «системными», также и в том смысле, что отражают пороки нашей общественной жизни, а РПА и ППА с этой точки зрения «самые системные из системных».

Помимо двух упомянутых партий, представители остальных семи политических сил считают, что социологические центры рисуют цифры, искажают реальность, выполняют заказы и т.д. Это тоже возможно, не собираюсь вставать грудью на чью-то защиту. Но я все же попытался бы или поискал бы такие инструменты для замера, в достоверности которых я бы не сомневался, или, пока еще не поздно, сделал бы выводы из зафиксированной ситуации. Просто говорить – «меня любит весь народ», «в случае честных выборов наша сила получит 55 процентов мандатов», конечно же, можно, но это не способствует решению тех проблем, которые стоят перед этими политическими силами.

Лично меня опубликованные результаты опроса не удовлетворяют, потому что среди лидеров нет тех партий, за которые я собираюсь голосовать. Но, как я уже имел повод говорить, я уверен, что именно указанные две партии сформируют в парламенте большинство, и каким-то манером, возможно, разделят портфели. И такие люди, как я, окажутся перед проблемой, как поступить, чтобы наши голоса «не затерялись». Если мы проявим чисто идеологический подход, то независимо от всех обстоятельств, следует голосовать за предпочтительную для себя партию: коммунисты избирают коммуниста, дашнаки – дашнаков, я, скажем, «Свободных демократов». Но есть и более прагматичный подход. Если я решил проголосовать против системы «РПА-ППА», то из всех остальных партий должен выбрать более-менее близкую мне по духу, но такую, чье прохождение в парламент наиболее вероятно.

Таким образом, я буду ждать следующего соцопроса и отдам свой голос за одну из трех сил – блок «Елк», «Конгресс» и «Свободных демократов», ту, которая будет ближе к успеху.

Считаю излишним говорить, что это моя личная позиция, которая никак не влияет на нейтральную позицию «Аравот».