Вечный зов: как российские армяне-миллиардеры могут повлиять на выборы в Армении – Forbes

Российско-армянские бизнесмены — безальтернативные союзники Еревана с момента объявления независимости. На апрельских парламентских выборах этот фактор может оказаться ключевым. Об этом в статье «Вечный зов: как Варданян, Карапетян и другие российские миллиардеры могут повлиять на выборы в Армении», опубликованном в американском издании Forbes, пишет колумнист, эксперт по американской политике, политолог Арег Галстян. Далее автор пишет:

В начале апреля в Армении пройдут парламентские выборы, которые имеют принципиальное значение для политического будущего страны. Напомним, что в конце 2015 года был проведен референдум, в ходе которого более 60% граждан поддержали инициативу действующих властей о переходе от полупрезидентской системы правления к парламентской республике. Так, новые поправки в Конституцию гласят, что отныне президент будет избираться не народом, а парламентом на семилетний срок.

Но в случае с Арменией имеется ряд оговорок. Парламентаризм эффективен лишь при условии уже сформированного гражданского общества и наличия конкурирующих идеологически ориентированных партий. В случаях, когда подавляющее большинство мест в парламенте занимают представители одной партии, автоматически возникают риски. При таких условиях становится совершенно неважно, кто занимает пост президента и премьер-министра, так как реальное влияние на принятие политических решений будет оказывать наиболее авторитетный политик из правящей партии. Именно поэтому нынешние выборы имеют чрезвычайно важное значение для закавказской республики, которая пытается найти решение острых внутриполитических проблем, находясь в сложной региональной геополитической конфигурации. Примечательно, что из официального Еревана все чаще звучат призывы к диаспоре по всему миру активнее вовлекаться в дела исторической Родины.

Буквально несколько дней назад нынешний премьер-министр Карен Карапетян обратился с официальным обращением, в котором отмечалось: «Мы приглашаем менеджеров, деятелей культуры из диаспоры, наших соотечественников, пользующихся международной известностью в сфере образования и науки, принять участие в процессе реформ в Армении, в первую очередь, чтобы привнести новую культуру управления и приложить потенциал наших лучших специалистов к осуществлению общеармянских целей». Конечно, такой призыв звучит далеко не в первый раз. Разные политические силы в Армении последовательно вспоминают о необходимости вовлечения диаспоры во время избирательных циклов. В связи с этим, обращение нового премьера довольно логично. Карену Карапетяну необходимо доказать эффективность своей политики конкретными реформами, которые объективно невозможно провести без привлечения инвестиций от финансовых элит из диаспоры. В свою очередь, разные диаспоральные группы по всему миру также имеют свое видение относительно будущих парламентских выборов в частности и политического будущего Армении в целом.

Для понимания этих процессов необходимо очень четко разделить диаспору на две условные элиты: армяно-российскую и западноармянскую. Согласно переписи населения 2010 года, в России проживает 1,2 млн этнических армян. Однако по оценке ряда общественных организаций (в том числе диаспоральных), на территории России постоянно проживает до 3 млн армян. По данным Центрального банка, за прошлый год объем диаспоральных денежных переводов из России в Армению составил $3,4 млрд. По этому показателю российско-армянская диаспора является абсолютным лидером среди армянских общин по всему миру. Таким образом, именно армянская диаспора в России является гарантом экономической безопасности Армении.

C политической точки зрения, лидеры армянских диаспоральных структур в России традиционно поддерживают тесные контакты с властями официального Еревана. Самвел Карапетян, Рубен Варданян, Сергей Амбарцумян и братья Саркисовы (Николай и Сергей. – Forbes) — влиятельные российские бизнесмены армянского происхождения — активно инвестируют в экономику Армении, становясь серьезным фактором в общественно-политической жизни страны. Более того, они пользуются большой любовью и уважением в широкой армянской общественности. В Армении сложно найти крупный проект, где бы ни были задействованы инвестиции этих бизнесменов. Сложно сказать, имеются ли у этих предпринимателей серьезные политические амбиции в Армении. Однако трудно себе представить крупного бизнесмена, который вкладывает огромные средства, не надеясь в будущем извлечь какую-либо выгоду.

Материальной прибыли от вложений в Армению ждать не приходится, поэтому остается рассчитывать на имиджево-репутационные и политические дивиденды. Например, братья Сергей и Николай Саркисовы в 2013 году были назначены на должности генеральных консулов Армении в Лос-Анджелесе (США) и Лионе (Франция) соответственно. Принимая во внимание фактор политических амбиций, действующие армянские власти пытаются удерживать крупнейших бизнесменов на определенном расстоянии от политического поля. Однако, учитывая сегодняшний острый внутренний кризис в стране и недовольство населения политическим курсом, российско-армянские бизнесмены становятся для официального Еревана безальтернативными союзниками. Таким образом, на грядущих выборах фактор армянской диаспоральной финансовой элиты может стать одним из ключевых.

Диаспоральные структуры на условном Западе (в первую очередь США и Франция) в 1990-х сыграли важную роль в укреплении и развитии независимой армянской государственности. Лоббистские организации в Америке добились от Конгресса включения Армении и Республики Арцах (на тот момент Нагорно-Карабахской Республики) в официальные правительственные программы по линии «Агентства в поддержку демократии (USAID)». По проекту бюджета по внешним безвозмездным ассигнованиям 1992 года Армения получила от Соединенных Штатов 200 млн долларов. Примечательно, что по пересчету на душу населения эта помощь уступала лишь ассигнованиям, направленным в поддержку Израиля. По сути, политический лоббизм помог привлечь в экономику Армении безвозмездные средства из американского бюджета. Кроме того, филантропы армянского происхождения из США, Канады и Европы также вкладывали крупные средства в проекты общенациональной важности.

Одним из крупнейших доноров в истории независимой Армении стал американский миллиардер Кирк Керкорян, состояние которого на 2007 год оценивалось в 18 млрд долларов (в 2015 году миллиардер умер на 99-м году жизни, его состояние тогда составляло $4,2 млрд. – Forbes). По договоренности официального Еревана и представителей Керкоряна, был основан фонд «Линси». За 10 лет этот фонд выделил более $200 млн на реализацию приоритетных государственных программ (инфраструктура, благоустройство, создание рабочих мест и т.д.). В 2011 году миллиардер, не называя причин, принял решение прекратить деятельность «Линси». Многие бывшие политики и эксперты считают, что Керкорян был недоволен отсутствием прогресса в развитии проектов, на которые были выделены миллионные средства. В целом, из 40 почетных благотворителей «Всеармянского фонда Айастан» американские и европейские диаспоры представлены 26 бизнесменами и десятью организациями.

Представители западных общин с большим энтузиазмом поддерживали Армению первые 15 лет с момента независимости, после чего произошел резкий спад помощи. Западноармянская диаспора рассматривала независимость Армении и Арцаха как сигнал к возрождению государственности, которую армянский народ потерял в далеком 1920 году. В связи с этим определенные лидеры ведущих диаспоральных организаций стремились помочь построить сильные государственные институты. Кроме этих субъективных причин имелись и объективные факторы. Соединенные Штаты и Европейский Союз, стремясь не допустить чрезмерного усиления российского фактора, активно поддерживали и призывали своих граждан армянского происхождения вовлекаться в общественно-политическую жизнь Армении.

По причинам личного разочарования, связанного с отсутствием политического и экономического прогресса в стране, многие филантропы прекратили свою деятельность. Помимо этого, различные организации приостановили благотворительные и инвестиционные проекты, в связи с изменением политической позиции властей стран — проживания. Политические симпатии армянских общин Запада традиционно находятся на стороне оппозиции. Так, на президентских выборах 2013 года западноармянские общины в основном поддержали лидера партии «Наследие» Раффи Ованнисяна. Примечательно, что Ованнисян родился в США в семье потомков, выживших во время геноцида армян 1915-1923 годах. в Османской Турции. Он переехал в Армению в 1990-х и стал первым представителем диаспоры, который получил должность министра иностранных дел.

На предстоящих парламентских выборах многие известные деятели американских и европейских общин в определенной степени поддерживают инициативу «Справедливость в Армении». Данная инициатива был предложена всемирно известным рок-музыкантом, бывшим вокалистом группы «System of a Down» Сержем Танкяном, известным канадским режиссером Атомом Эгояном и его супругой Арсине Ханджян. Организаторы заявили, что главная цель – утвердить в Армении демократические и прозрачные выборы. Таким образом, эти деятели призывают представителей диаспоры поехать в Армению для участия на выборах в качестве наблюдателей. В свою очередь, ведущие диаспоральные организации полностью проявляют пассивность к внутриполитическим процессам в Армении, предпочитая лоббировать проблематику признания геноцида армян по всему миру.

Подводя краткий итог, необходимо отметить ряд принципиально важных положений. Первое — армянская диаспора, обладая существенными ресурсами, в разной форме принимает участие в политических процессах в Армении. Второе — российско-армянские и западноармянские диаспоральные элиты поддерживают разные политические силы по субъективным (личные связи и привязанности) и объективным (политический вектор и позиции стран — проживания) причинам. Третье — действующие власти и лидеры оппозиции стремятся использовать фактор диаспоры для получения финансовой, политической и лоббистской поддержки. И наконец, нельзя забывать, что разные диаспоральные элиты также конкурируют друг с другом, стремясь получить статус «ведущих» на исторической Родине.