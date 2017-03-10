Мы должны создать стратегическое партнерство: глава МИД Греции – Карену Карапетяну

Премьер-министр Карен Карапетян 9 марта принял делегацию во главе с Министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Коциасом.

«В этом году исполняется 25 лет с момента установления армяно-греческих дипломатических отношений. Наши дружественные отношения находятся на очень высоком уровне, но мы заинтересованы в их большей активизации и придании им нового качества», – в приветственной речи сказал Карен Карапетян. В частности, Глава Правительства подчеркнул важность развития двусторонних экономических связей, отметив, что в этой сфере предстоит многое сделать, и имеющийся потенциал намного больше, чем используется. Премьер-министр также счел похвальным сотрудничество между Арменией и Грецией на международных площадках и отметил совпадение подходов по многочисленным вопросам международной повестки дня.

Отметив, что рад находиться в дружественной Армении, Министр иностранных дел Греции передал Премьер-министру РА теплые приветствия Премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. «Мы всегда были братскими народами. Цель моего визита одна – мы должны создать стратегическое партнерство», – сказал Никос Коциас. Высоко оценивая армяно-греческий политический диалог, Министр иностранных дел Греции согласился, что экономические отношения находятся на низком уровне и необходимо интенсивно работать в направлении их пропорционального развития.

Премьер-министр РА и Министр иностранных дел Греции коснулись углубления экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, отметили важность активной работы Межправительственной комиссии между Республикой Армения и Греческой Республикой по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Стороны, в частности, обсудили вопросы, касающиеся проведения армяно-греческого бизнес-форума. Премьер-министр Карапетян предложил конкретизировать сферы, которые могут представлять взаимный инвестиционный интерес для предпринимателей двух стран и активно работать вокруг возможных совместных программ.

Карен Карапетян и Никос Коциас обменялись мнениями также вокруг перспектив взаимодействия в рамках Европейского союза и Евразийского экономического союза, развития диалога ЕС-ЕАЭС, а также регионального сотрудничества.

Пресс-служба Правительства Армении