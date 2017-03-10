Впервые у нас есть представитель среди 30 лучших лыжников в мире

Лыжники Армении приняли участие в первенстве мира в Филадельфии, где впервые в нашей истории армянский спортсмен оказался в числе 30 лучших лыжников.

Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян сообщил пресс-службе Национального олимпийского комитета, что Сергей Микаелян в 30-километровом скиатлоне (15 км – классическим стилем + 15 км – свободным) завершил борьбу на 29-м месте. И это в том случае, когда спортсмен пропустил из-за травмы почти один спортивный сезон.

Более того, Микаелян впервые приняв участие в 50-километровом скиатлоне в вольном стиле, среди 70 участников финишную черту пересек 41-ым, что внушает хорошие надежды на будущее. Гагик Саргсян дал также оценку участию наших других лыжников. Он отметил, что они выполнили поставленную перед ними минимальную задачу.

Ашот АКОБЯН

Газета «Аравот»

07.03.2017г