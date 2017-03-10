АНК «подарил» 126 участков РПА: «Грапарак»

Блок партий «Армянский национальный конгресс» не осуществил назначения в 126 участковых избирательных комиссиях, а АРФД – в одной участковой избирательной комиссии. Вакантные места в участковых избирательных комиссиях в установленном порядке и сроки будут дополнены со стороны председателей соответствующих окружных избирательных комиссий.

Это означает, что 126 участков АНК «подарил» РПА, так как председатели комиссий, как правило, на вакантные места делают назначения в пользу РПА. Член партии АНК Зоя Тадевосян по поводу такого решения внесла уточнения: указанное число представителей АНК, которые участвовали в организованных ЦИК курсах и получили соответствующую лицензию на работу в избирательных комиссиях, включены в рейтинговые списки, и вследствие этого вакантными оказались 126 мест.

«Они не имеют права в таком случае работать в комиссиях. Так что, это сделано не потому, что у нас нет людей, а просто свободными места остались из-за указанной причины», – отметила госпожа Тадевосян. Мы поинтересовались, почему у них нет резервных кандидатов. «Сколько нам было необходимо, столько и подготовили. Не каждому же хочется работать в комиссиях».

Однако они могли предложить дополнить эти места своим партнерам по оппозиции, чтобы действующие под контролем власти председатели комиссий не распорядились местами в ущерб оппозиции. Мы попросили Зою Тадевосян ответить, обращались ли они с таким предложением, и если нет, то по какой причине?

«Я не в курсе. Поинтересуйтесь у того, кто в курсе». Госпожа Тадевосян отметила, что данный факт ее беспокоит, а затем добавила: «Но на этих участках мы будем иметь доверенных лиц».

Лусине ШАХВЕРДЯН

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