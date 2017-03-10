«Сome back» оппозиции: счет 1:3 – «Жаманак»

Если попытаться сделать выводы относительно результатов парламентских выборов по данным опубликованных соцопросов, то можно сказать, что проходной порог на парламентских выборах преодолевают четыре партии, или блока: РПА, блок «Царукян», блок «Елк» и АРФД. Таким образом, из итогов опубликованных различных опросов пока что получается, что новый парламент Армении может быть сформирован из четырех сил. В целом, если рассмотреть, так сказать, содержательность политических «кейсов» этих сил, то получим довольно широкую, и на деле покрывающую весь общественно-политический диапазон палитру – от либеральной до националистической, от либеральной до правоконсервативной, социал-популистской до социал-революционной. Эти четыре силы на деле покрывают все – и во внутреннем, и во внешнем плане.

С этой точки зрения, чисто теоретически можно констатировать, что если проходят всего эти четыре силы, то на деле в парламенте обеспечиваются все общественно-политическая палитра. Другой вопрос, конечно, что нюансировка будет искусственной, по той простой причине, что нет никаких гарантий в плане истинной пропорциональности этих нюансировок.

Однако эта палитра приводит к еще одному выводу, который, может быть, важнее. Очевидно, что в Армении намного больше общественный, оппозиционный потенциал, направленный на противодействие политическому сценарию власти и продвижение собственного сценария, потенциал, который просто имеет задачу оптимальный организации. Особенностью или трендом процесса парламентских выборов 2017 года была именно эта оптимизация. Однако, если судить по вбрасываемым пока что на арену социологическим вариациям, то видно, что власть, скорее всего, оптимизировала оппозиционное поле, и проходной силой с этого поля является только блок «Елк», а остальные три проходные силы, по сути, представляют собой провластные силы. То есть, счет парламентских выборов, по сути, пока что 3:1 – в пользу власти.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»