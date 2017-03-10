Главы МИД Армении и Польши обменялись посланиями по случаю 25-летия дипотношений

Министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Витольд Ващиковский обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Польша.

Эдвард Налбандян в своем послании отмечает, что тесные отношения между двумя странами основаны на идущих из глубины веков крепких исторических связях и дружбе армянского и польского народов.

Министр Налбандян подчеркивает, что в вопросе укрепления двусторонних отношений значительный вклад внесла армянская община Польши, представители которой на протяжении более чем шести веков были вовлечены в политическую, экономическую и культурную жизнь Польши.

Министр иностранных дел Армении подчеркивает, что в течение последних двадцати пяти лет посредством взаимных визитов на высоком уровне и регулярного политического диалога нашим странам удалось создать прочную основу для плодотворного развития армяно-польских отношений. Он придает большое значение эффективному сотрудничеству между Арменией и Польшей в рамках ЕС.

Эдвард Налбандян выражает уверенность, что в течение ближайших лет совместными усилиями удастся добиться значительного прогресса в армяно-польских отношениях во благо наших народов.

Витольд Ващиковский в своем послании в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей выражает благодарность за этот плодотворный период двустороннего сотрудничества.

Министр Ващиковский подчеркивает, что связи Польши и Армении основаны на взаимопонимании и вековой дружбе. Он подчеркивает, что за последние 25 лет удалось создать прочную основу для сотрудничества, основанного на взаимном уважении к нашим богатым культурам, а также на взаимовыгодном взаимодействии в сферах экономики, науки и культурного обмена.

Министр иностранных дел Польши подчеркивает, что потенциал отношений между нашими странами до сих пор не реализован в полной мере. Он надеется, что последующие годы будут способствовать дальнейшему развитию армяно-польских отношений в соответствии с вышеупомянутыми ожиданиями и возможностями.

Министр Ващиковский выражает уверенность, что подписание рамочного соглашения между Арменией и Европейским союзом окажет содействие развитию как между Арменией и ЕС, так и между нашими странами следующего, важного этапа отношений.

Пресс-служба МИД Армении