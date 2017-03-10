С 1 апреля начнут выполняться регулярные рейсы по маршруту Брюссель-Ереван-Брюссель

Авиакомпания «Брюссельские авиалинии» (Brussels Airlines), осуществлявшая с 10 декабря 2016 года раз в две недели нерегулярные авиарейсы по маршруту Брюссель-Ереван-Брюссель (организатор – туроператор «АрмВингс»), получила разрешение на регулярные рейсы. С 1 апреля по 24 июня, и с 9 сентября по 28 октября 2017 года компания «Брюссельские авиалинии» будет осуществлять авиарейсы из аэропорта «Звартноц» один раз в неделю – по воскресеньям.

С 1 июля по 2 сентября 2017 года полеты из аэропорта «Звартноц» будут осуществляться 2 раза в неделю – по средам и воскресеньям. В летний навигационный период частоту авиарейсов увеличит и ряд других авиакомпаний, в частности, «Аэрофлот», «Австрийские авиалинии», «Эйр Франс», «Флай Дубаи», «Эйр Арабиа», «ЛОТ – польские авиалинии».

Напомним, что параллельно с ростом пассажиропотоков частоту авиарейсов увеличили и авиакомпании «Победа», «Катар Эйрвейз» и другие.

Главное Управление Гражданской Авиации при Правительстве Республики Армения