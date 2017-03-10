«Неприемлемо, но что тут такого значимого?..»: депутат от РПА – о порванных плакатах блока «Елк»

«Эти выборы будут более прозрачными, а результаты – неоспоримыми. Хотя, найдутся политические силы, которые уже заранее настроились считать итоги спорными», – заявил вчера в Пресс-клубе «Тесакет» по поводу предстоящих 2 апреля парламентских выборов депутат парламентской фракции РПА Мкртич Минасян.

Он высказал свое мнение и по поводу сорванных в Ванадзоре предвыборных плакатов блока «Елк»: «Вспомните старые времена, когда сжигали портрет Брежнева… Я считаю этот случай неприемлемым, но что тут такого значимого?.. Понятно, неприемлемо, но не конец же света, и не последний день Помпеи… Неправильно превращать этот маленький случай в конец света».

Коснувшись поступающих сигналов о предвыборных взятках, Мкртич Минасян отметил: «Очень хочу, чтобы народ не стал заложником денег. И один голос важен для управления страной».