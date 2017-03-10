Навстречу Новрузу: в Мэрии Еревана с представителями посольства Ирана обсудили вопросы приема иранских туристов

В мэрии Еревана состоялась встреча с представителями посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) в Армении, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с предоставлением полноценной информации, обеспечением безопасности и организацией мероприятий для иранских туристов, которые прибудут в Ереван в последней декаде марта.

Во встрече приняли участие начальник управления культуры и туризма аппарата мэрии Еревана Рубен Оганесян, начальник отдела туризма Геворг Орбелян, консул посольства ИРИ в РА Мохтар Шахусейни, первый секретарь посольства Хусейн Ширхани.

Начальник отдела туризма аппарата мэрии Геворг Орбелян, представляя намеченные с 21-го по 31-е марта мероприятия, организуемые мэрией Еревана отметил, что в частности планируется запуск городского туристического маршрута «Ереван Сити Тур», а в музее истории Еревана будет организована выставка, посвященная культурному наследию Ирана. Будут также подготовлены и установлены тематические щиты.

Во время встречи были обсуждены также вопросы связанные с обеспечением безопасности иранских туристов в местах, представляющих туристический интерес и находящихся на территории столицы.

Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана