Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:39 | Март 10 2017

Режим Алиева «объяснил» свой отказ выполнять подписанные им же Венские договоренности

Режим Алиева «объяснил» свой отказ выполнять подписанные им же Венские договоренности

Радио Азатутюн. Размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с «оккупированных земель» может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Об этом говорится в обращении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ Постоянному Совету ОБСЕ.

Официальный Баку утверждает, что не может пойти на этот шаг, который «в целом противоречит целям Минского процесса».

В обращении «о важности проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», согласно азербайджанскому информагентству «АПА», представитель Азербайджана отмечает, что в прошлом году стороны пришли к соглашению о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и завершении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня: «Однако во время встречи в Санкт-Петербурге завершение механизма расследования в связи с выводом Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий было отложено. На обеих встречах стороны пришли к соглашению провести переговоры по всестороннему урегулированию конфликта. 20 июля 2016 года Азербайджан представил предложение расширить офис, если мандат изменен не будет. <…> К сожалению, затем на линии соприкосновения войск мы столкнулись с неприемлемыми элементами в связи с размещением наблюдателей ОБСЕ. Это же означает изменение стиля работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что не соответствует достигнутым на уровне президентов договоренностям».

В результате, отмечает миссия Азербайджан в ОБСЕ, вопрос расширения офиса завершен не был: «Армения же начала пользоваться данной ситуацией, чтобы объяснить свое уклонение от субстантивных переговоров».

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раз подчеркивали необходимость осуществления соглашений, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Армянская сторона всегда выражала готовность выполнить их.

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Рубрики: Международные
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