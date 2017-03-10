Россия развернула широкую кампанию по подрыву демократических государств: конгрессмен Эд Ройс

Голос Америки. В четверг в Комитете по международным делам Палаты представителей прошли слушания на тему: «Подрыв демократических институтов и раскол НАТО: российское оружие дезинформации».

На слушания были приглашены экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший помощник госсекретаря США по политическим и военным вопросам Линкольн Блумфилд-младший, почетный председатель центра Стимсона, Дэниел Бэер, бывший американский представитель в ОБСЕ и Питер Доран исполнительный вице-президент Центра анализа европейской политики.

Накануне слушаний председатель комитета Эд Ройс заявил: «Россия ведет широкую кампанию, направленную на подрыв демократических государств и подрыв альянсов, таких как НАТО.

Помимо вторжения в Украину и бомбардировку мирных жителей в Сирии, Россия направила десятки миллионов долларов на дезинформацию и пропаганду, нацеленные на США и Европу. Слишком долго реакция США на агрессию России была слабой и неэффективной – и это должно измениться.

Нынешние слушания позволят нам изучить пути более эффективного противодействия российской политике по превращению информации в оружие и других враждебных действий».

Открывая слушания, председатель комитета республиканец Ройс подчеркнул, что Кремль сегодня предпринимает все новые попытки вмешиваться в ход выборов в европейских странах, таких, как Франция, Германия и Италия, с целью поддержать кандидатов, которые выступают против евроатлантических структур и евроатлантической солидарности. При этом, по словам Ройса, используются такие инструменты, как дезинформация и коррупция. Все это создает новые риски для демократических институтов в Европе и ставит под угрозу будущее американо-европейского альянса.

Конгрессмен-демократ из штата Нью-Йорк Элиот Энгел напомнил, что, согласно выводам американского разведсообщества, именно режим Путина стоит за вмешательством в выборы в США в 2016 году. Законодатель призвал Вашингтон и европейских союзников к решительным совместным действиям с целью противостоять российским киберугрозам, дезинформации и пропаганде.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, выступивший первым из приглашенных на слушания экспертов, процитировал классическое выражение прусского генерала 19-го века Клаузевица о том, что «война есть продолжение политики иными средствами», и констатировал, что сегодня Кремль, по сути, ведет по отношению к Западу политику, используя так называемые иные средства. В частности, речь идет, по словам Ильвеса, о кибератаках и дезинформации. Первыми с этой политикой столкнулись страны Балтии, Грузия и Украина, а сейчас с ней сталкиваются и многие другие европейские страны, отметил эстонский политик.

Приглашенный на слушания в прошлом высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Линкольн Блумфилд-младший, заявил, что, на его взгляд, 21-й век станет веком глобального геополитического соревнования стран рыночной демократии и авторитарных режимов. Вызовом для США и их союзников, по мнению Блумфилда-младшего, становится все более расширяющееся взаимодействие таких авторитарных государств, как Россия, Китай, Иран, которые нередко координируют свою антизападную политическую повестку. В этих условиях эксперт предложил законодателям целый комплекс мер, направленных на защиту американских демократических институтов и американских национальных интересов.

Конгрессмен-демократ из Вирджинии Джерри Коннолли призвал помнить о том, что российское вмешательство в американские выборы означает угрозу не той или иной американской политической партии или конкретным политическим фигурам, но Соединенным Штатам как стране. Он обратил внимание на то, что сегодня режим Путина проводит «массированные кибератаки» и «массированную пропаганду» против США и их союзников, и этим враждебным действиям должен быть дан общий ответ.

В противовес большинству законодателей и экспертов, выступающих на слушаниях, конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер назвал нонсенсом утверждения о масштабном вмешательстве России в ход американских выборов 2016 года. Он предложил не демонизировать современную Россию, которая, по его словам, является уже не коммунистической диктатурой, а государством, лидер которого избирается путем всеобщего голосования. Рорабахер также заявил, что сегодня важно не допустить скатывания к новой «холодной войне».

Конгрессмен-республиканец Скотт Перри задался на слушаниях вопросом, почему в условиях, когда Россия несет ответственность за кибератаки на США во время выборов, ведущие американские IT-компании продолжают делать инвестиции и делиться своими новейшими технологиями в подмосковном Сколково — в масштабном кремлевском проекте, который начал осуществляться во время предложенной президентом Обамой политики «перезагрузки» в отношении Москвы. По мнению Перри, существует опасность, что враждебная по отношению к США путинская Россия может таким образом получить доступ и к американским военным компьютерным технологиям. Эта проблема, по словам законодателя, требует дополнительного изучения в Конгрессе.

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