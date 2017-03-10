Работники штаба блока «Царукян» и активисты бунтуют: аудиозапись

В штабе сторонников блока «Царукян» в административном районе Малатия-Себастия назревает бунт. Работники штаба и активисты не получили денег за свою работу. По положению на данный момент не получили денег 45 работников штаба и примерно столько же активистов. Об этом нам сообщили работники штаба. Они рассказали Aravot.am, что «за каждым утвердили цифры»: «Сначала говорили о других цифрах, теперь на нас записали такие цифры, а откуда мы найдем столько человек, нет столько человек, нет столько избирателей. Нам говорят – иди и обеспечь такую-то цифру, выплатим зарплату».

По словам нашего собеседника, согласно предварительной договоренности, активистам ППА обещали 50 тысяч драмов за 20 голосов, и сейчас мало того что им не платят денег, еще и требуют принести дополнительные голоса. Руководитель штаба в беседе с нами заявил, что день и ночь напролет активисты партии звонят и требуют денег: «Каждый день по сто человек просят у меня денег, даже их супруги звонят и требуют денег».

Aravot.am побеседовал и с кандидатом в депутаты Акобом Назаряном, баллотирующимся в столичном административном округе Малатия-Себастия. Он опроверг, что в штабе возникли такие проблемы: «Такой информацией не располагаю, ничего такого нет, позвоните в центральный штаб партии. Никакой договоренности не было, ничего такого, о чем вы говорите, нет». В ответ на наш вопрос, мол, вы утверждаете, что у ППА нет активистов, собирающих голоса, господин Назарян выключил телефон.

Aravot.am побеседовал также с заместителем председателя ППА Варданом Варданяном, и он также опроверг информацию: «О каких деньгах идет речь? Нет вообще ничего подобного, а Акоб Назарян не правомочен брать деньги из штаба и кому-то отдавать их, мы не давали денег Акобу Назаряну, и не дадим, чтобы он платил за сбор голосов». Сказав все это, господин Варданян тоже выключил телефон и больше на звонки не отвечал. Кстати, по нашим сведениям, в данный момент работников указанного штаба вызвали на срочное собрание.