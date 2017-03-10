Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:33 | Март 10 2017

В Каджаране попытались сорвать встречу Арама Саргсяна с жителями города: фото

В Каджаране попытались сорвать встречу Арама Саргсяна с жителями города: фото

Арам Саргсян и другие члены блока «Елк» в рамках избирательной кампании находятся в городе Каджаран.

Увидев энтузиазм и позитивное отношение людей, республиканцы и помогающие им «крутые парни» попытались сорвать встречу Арама Саргсяна с жителями города. На одной из фотографий видно, как человек, стоящий у автомашины «Нива», машет рукой, рекомендуя гражданам покинуть территорию.

Помимо этого, они также пригрозили увольнять с работы людей, если те примут участие в митингах блока «Елк».

Партия «Республика»

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Рубрики: Политика
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