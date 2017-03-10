Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:01 | Март 10 2017

Палата представителей Конгресса США проголосовала за запрет сотрудничества с Рособоронэкспортом

Палата представителей Конгресса США проголосовала за запрет сотрудничества с Рособоронэкспортом

Голос Америки. Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о финансировании военных расходов в размере 578 миллиардов долларов.

Документ, который позволит вооруженным силам США функционировать до конца сентября, содержит формулировки, которые запрещают сотрудничество с Рособоронэкспортом – ведущей российской компанией, занимающейся торговлей оружием.

Законопроект был одобрен в среду 371 голосом «за» при 48 голосах «против» и теперь поступит на рассмотрение в Сенат.

Администрация Дональда Трампа готовит дополнение к законопроекту, предусматривающее расходы в размере 30 миллиардов долларов. Эта мера послужит первым взносом в выполнение обещаний президента восстановить «истощенные», по его словам, вооруженные силы.

Законопроект включает расходы в сумме 516 миллиардов долларов на финансирование основных потребностей военных – от закупок бомб и пуль до обучения военнослужащих. Около 62 миллиардов выделяется на финансирование текущих военных операций в Афганистане, Ираке и других странах.

«Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с “Рособоронэкспортом”», – оговаривается в документе.

В нем также указывается, что это запрет должен действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит «поставки летального военного оборудования Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым».

Фото – Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Военные, Международные
Теги: , , , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда