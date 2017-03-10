Конгрессмены США помнят и осуждают армянские погромы в Азербайджане в 1988-1990 годы

Конгресс США подверг критике продолжающуюся агрессию Азербайджана против Арцаха и Армении. Как сообщает Asbarez со ссылкой на ANCA, об этом конгрессмены заявили на организованном на прошлой неделе мероприятии в память о массовых убийствах армян в Азербайджане в 1988-1990 годы.

Кроме того, конгрессмены Брэд Шерман, Фрэнк Паллоне и Адам Шифф осудили погромы армян в Сумгаите, Баку и Кировабаде. «Я хочу почтить память армян, убитых в Сумгаите, Баку и Кировабаде, и призываю остановить кровопролитие в будущем», – сказал член Палаты представителей республиканец Брэд Шерман. Он также добавил, необходимо осудить страшную резню, имевшую место в отношении армян в 1988-1990-х годах, чтобы подобное не повторилось в будущем. Брэд Шерман также призвал нынешние власти Азербайджана прекратить угрозы и акты насилия в отношении Арцаха, уважать режим прекращения огня.

«Если мы не осудим сегодня преступления против человечности и позволим остаться им безнаказанными, а случаи непризнанными, то тем самым мы создадим благоприятную почву для их повторения в будущем», – сказал в свою очередь Фрэнк Паллоне.

«Годовщина Сумгаита служит напоминанием о том, что агрессия и ненависть могут возрастать беспрепятственно», – сказал Адам Шифф, обращаясь к событиям Четырехдневной войны в апреле 2016 года, подчеркивая, что Азербайджан и сейчас продолжает говорить на языке насилия.