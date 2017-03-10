Визит Сержа Саргсяна в Брюссель был более успешным, чем визит Алиева

Новое соглашение с ЕС будет иметь преимущества по отношению к надеждам в рамках ЕАЭС

Спустя три с половиной года после провала парафирования Соглашения об ассоциации Армения и Европейский Союз договорились о новом политическом соглашении. Итоги завершающего этапа переговоров вокруг документа были подведены в ходе визита Сержа Саргсяна в Брюссель.

Несмотря на то, что после решения о членстве в ЕАЭС, принятого Арменией 3 сентября 2013 года у европейских дипломатов был определенный шок, Ереван и Брюссель сегодня заново строят отношения. В течение долгого времени власти Армении – страны члена ЕАЭС уверяли, что намерены продолжать диалог в политической и торговой сферах.

Сейчас уже понятно, что новый документ, хотя и будет основан на Соглашении об ассоциации, но будет более слабым, чем Соглашение об ассоциации, новый документ будет иметь экономическую составляющую, и она не будет препятствовать условиям членства Армении в ЕАЭС, о чем все время твердили власти Армении. Эксперты говорят об инвестициях, конкуренции, «открытом небе» – гражданской авиации, о сфере экономики, которые были взяты из Соглашения об ассоциации и приспособлены к условиям членства Армении в ЕАЭС. Тем не менее, необходимо констатировать, что, несмотря на потерю времени, это и в самом деле большой успех для Армении как в экономическом и политическом смысле, так и в целом – с точки зрения имиджа страны, тем более в условиях недоверия по отношению к ЕАЭС внутри Армении, в условиях отсутствия экономических результатов. В этом смысле можно прогнозировать, что новое соглашение с ЕС получит преимущества по отношению к ЕАЭС – даже до того, как общественность почувствует ощутимые результаты.

Остается, чтобы власти РА на пути реализации взятых на себя в рамках нового документа обязательств осознали их важность. При этом, следует отметить, что Армении, как члену ЕАЭС, ЕС предлагает максимально возможное, учитывая экономическую составляющую документа.

Мы ожидаем начало диалога по либерализации визового режима

Состоявшийся на прошлой неделе визит президента РА Сержа Саргсяна в Брюссель был важным этапом с точки зрения завершения переговоров вокруг нового рамочного соглашения. После встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском Серж Саргсян выступил с заявлением, в котором констатировал, что центральной темой встречи стало рамочное соглашение Армения-ЕС.

«Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС. Одновременно, необходимо отметить, что, помимо рамочного соглашения, мы достигли значительного прогресса в плане отраслевого сотрудничества, подписав программу МСБ и инноваций „Горизонт 2020”. В будущем с успехом завершим также работы над договором об общей авиационной зоне и присоединении к инициативе „Креативная Европа”. Рассчитываем, что в ближайшее время будет дан старт диалогу вокруг либерализации визового режима с Арменией, что было закреплено в совместной декларации Рижского саммита Восточного партнерства и будет способствовать расширению и углублению связей между нашими народами»,- отметил он. Серж Саргсян подчеркнул, что с Дональдом Туском они обсудили вопросы двусторонней повестки и ожидает, что в скором времени стартует диалог по либерализации визового режима с Арменией, закрепленный в совместной декларации саммита Восточного партнерства в Риге.

Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение провозглашено в основополагающих международных документах

Достойно внимания заявление президента РА о Нагорном Карабахе, сделанное Сержем Саргсяном в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Подчеркнув важность содействия НАТО и Столтенберга посредническим усилиям Минской Группы, С. Саргсян констатировал: «Апрельская война и продолжающиеся после нее регулярные обстрелы с применением тяжелой артиллерии и военной техники, фиксируют, что отныне этот конфликт “активен”, и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы все международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта».

Визит в Брюссель можно считать серьезной платформой для предупреждения международной общественности о ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В деле обуздания Алиева, недопущения новой эскалации с азербайджанской стороны роль международной общественности сегодня очень важна.

Карабахская тематика была затронута также на встрече Сержа Саргсяна с Дональдом Туском. Президент Армении отметил, что, сколько бы армянская сторона ни была бы готова на разумные компромиссы, тем не менее, в этой проблеме отправной точкой является право народа Нагорного Карабаха решить свою судьбу путем свободного волеизъявления. «Иного подхода здесь быть не может. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение провозглашено не только в основополагающих международных документах, но и давно уже признано и закреплено в многочисленных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ – единственной специализированной структуры, занимающейся конфликтом. «Иначе говоря – это коллективное восприятие данного вопроса международным сообществом, не только Арменией. Мы благодарны ЕС за сбалансированную позицию касательно процесса мирного урегулирования, доверие и содействие сопредседателям МГ ОБСЕ», – подчеркнул Серж Саргсян.

Сотрудничество НАТО-Армения исходит из интересов двух сторон

На совместной конференции с Сержем Саргсяном Йенс Столтенберг подчеркнул роль Армении в осуществляемой в Афганистане миссии НАТО “Решительная поддержка”:« Очень благодарен за участие Армении в военном присутствии НАТО в Афганистане, направленном на борьбу с терроризмом, и за вклад в это дело. Армения также помогает нашей миротворческой миссии в Косово, что способствует обеспечению стабильности на Западных Балканах. Армянские войска помогают установить стабильность в этих странах. Мы благодарны за внесённый Вами вклад, который помогает сделать Евроатлантический район стабильным и наиболее безопасным».

Генеральный секретарь альянса закрепил, что НАТО настроено на работу, как с Арменией, так и с другими партнерами, потому что сотрудничество между НАТО и Арменией вытекает из интересов двух сторон. Столтенберг отметил, что разрабатывается новый план действий индивидуального партнерства, который приведен в соответствие с Вашими нуждами и требованиями. «Потенциал для наиболее тесного сотрудничества вижу в сферах взаимодействия, оборонных реформ и образования в этой области. НАТО и наши союзники имеют значительный опыт для реформ в сфере обороны и безопасности. Армения может рассчитывать на эти ресурсы»,- заявил Столтенберг.

Касаясь Карабахского конфликта, Столтенберг подчеркнул, что озабочен непрекращающимися нарушениями на линии соприкосновения: «Очень важно избежать роста напряженности, потому что этот конфликт не имеет военного решения.

Его продолжение тормозит развитие всего региона. Следовательно, мы поощряем и Армению, и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования НК конфликта».

Ереван ожидает, что содействие ЕС реформам в Армении будет продолжено

Президент Серж Саргсян в Брюсселе встретился с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, которая еще год назад в Ереване обсуждала ход переговоров Армения-Евросоюз вокруг нового правового документа, и этим визитом был дан старт.

Могерини и Саргсян обсудили широкий круг вопросов отношений и взаимодействия Армения-ЕС. В ходе визита в Брюссель Серж Саргсян встретился также с председателем Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером и новоназначенным председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Президент отметил важность того факта, что было объявлено о завершении переговоров вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС, которое, по убеждению Саргсяна, станет основой для развития и расширения отношений, и отраженные в документе обязательства станут базой широкомасштабных политических и экономических реформ, лежащих в основе двусторонних отношений. Президент выразил надежду на то, что стороны проведут также работы по привлечению инвестиций в Армению, и что содействие ЕС реформам в Армении будет продолжено.

Отметим, что в начале февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев также побывал в Брюсселе и по сравнению с его визитом визит Сержа Саргсяна можно считать более удавшимся.

Во-первых, накануне визита Алиева представители 76 правозащитных организаций написали совместное письмо с призывом к лидерам ЕС использовать визит Алиева для настаивания на том, что он обязан провести реформы в сфере прав человека в Азербайджане. Правозащитники, в частности, написали, что перед тем, как расширять экономические отношения с этой страной необходимо, чтобы Брюссель потребовал от Баку немедленно отпустить всех оппозиционных активистов, внести реформы в законодательство, предоставив возможность гражданской общественности беспрепятственно работать, а также прекратить посягательства против свободной прессы. В заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 6 февраля организация раскритиковали властей Азербайджана за нарушения прав оппозиционных деятелей, правозащитников. После этого уже находящийся в Брюсселе Алиев неожиданно отменил встречу с президентом Европарламента Антонио Таяни, он организовал мероприятие, посвященное «продолжающимся нарушениям прав человека в Азербайджане». Как заявила правозащитница Лейла Юнус в интервью азербайджанской службе Радио «Свобода», Алиев на самом деле сбежал из Европарламента. «Помощник заместителя председателя Европейской комиссии Федерики Могерини сообщил мне о том, что они должны были вручить Алиеву список политзаключенных в Азербайджане. Алиев догадывался о том, что его ждет, и, наверное, понял, что в Европарламенте будет открытая дискуссия. Должны были выступить также Эмин Милли и Хадиджа Исмайлова. Наверное, он подумал, что не сможет держать себя в руках, поэтому отказался от встречи», – отметила Юнус.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Обобщение – в следующем номере «Аравот».

Газета «Аравот»,

08.03.2017г