Эрдоган «верит», что Россия может сыграть «передовую роль» в урегулировании Карабахского конфликта

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта требует срочных шагов. Происходящее на линии соприкосновения показывает, насколько критична ситуация и насколько велик риск новой войны между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI заседании Совета сотрудничества России и Турции высокого уровня в Москве.

Р.Т.Эрдоган сказал, что считает необходимым начать всесторонние переговоры по урегулированию конфликта в скором времени: «Мы верим, что Россия, как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ может сыграть передовую роль в урегулировании конфликта».