Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 22:34 | Март 10 2017

Эрдоган «верит», что Россия может сыграть «передовую роль» в урегулировании Карабахского конфликта

Эрдоган «верит», что Россия может сыграть «передовую роль» в урегулировании Карабахского конфликта

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта требует срочных шагов. Происходящее на линии соприкосновения показывает, насколько критична ситуация и насколько велик риск новой войны между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI заседании Совета сотрудничества России и Турции высокого уровня в Москве.

Р.Т.Эрдоган сказал, что считает необходимым начать всесторонние переговоры по урегулированию конфликта в скором времени: «Мы верим, что Россия, как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ может сыграть передовую роль в урегулировании конфликта».

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Рубрики: Международные
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