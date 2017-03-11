Переговоры вокруг карабахского вопроса не ведутся: Эдвард Налбандян

После российско-армянских и российско-азербайджанских переговоров в Москве на уровне министров иностранных дел глава внешнеполитического ведомства Армении заявляет, что переговоры по карабахскому вопросу сегодня не ведутся, передает Радио Азатутюн.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциасом глава МИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что Азербайджан отказывается от реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

«Что касается переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, то эти переговоры сегодня не ведутся потому, что новой апрельской агрессией Азербайджан нанес очень серьезный удар по Арцаху. И я могу сказать, что переговорный процесс был отброшен назад. И именно по этой причине Армения и страны-сопредседатели предприняли шаги и продолжают усилия по созданию соответствующих условий для того, чтобы стало возможным продвигать переговорный процесс», – заявил Эдвард Налбандян.

«Когда проводятся встречи, о чем-то договариваются, а потом эти соглашения не выполняются, то возникает большой вопрос, будет ли азербайджанская сторона готова к переговорам, – продолжил глава внешнеполитического ведомства Армении: – Но альтернативы мирному процессу нет. И именно поэтому сопредседатели с Арменией и Азербайджаном пытаются приложить возможные усилия, чтобы продвинуть переговорный процесс. Поэтому сопредседатели посетили Баку. В конце этого месяца, 27 марта, сопредседатели прибудут в Армению, будут также в Карабахе, и надо попытаться продвинуть этот процесс. Но, прежде всего, нужно исключить события, подобные тем, которые произошли в апреле прошлого года».

Фото – Радио Азатутюн