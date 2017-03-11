Публичный призыв инициативы «Гражданин наблюдатель» к политическим силам, участвующим в парламентских выборах 2017 года

Сообщение для прессы
Ереван, 9 февраля, 2017г. – Инициатива «Гражданин наблюдатель», целью которого является содействие защите избирательных прав и проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса, обратилась ко всем политическим партиям и коалициям, участвующим в предстоящих парламентских выборах, призывая их объединить усилия по контролю за законностью избирательного процесса.
Во время парламентских выборов в апреле 2017 года инициатива «Гражданин наблюдатель» выступит с беспрецедентно большим составом наблюдательской миссии, осуществляя контроль как минимум в 1500 избирательных участках. В случае получения согласия со стороны партий и политических блоков, инициатива готова обсудить грани возможного сотрудничества, а также поделиться своим инструментарием и методикой, разработанной ею для предотвращения избирательных нарушений и реагирования на избирательные подлоги, предоставлять юридическую помощь в день голосования и в ходе поствыборных процессов.
По поводу дальнейших действий инициатива «Гражданин наблюдатель» предоставит дополнительную информацию.
Ниже приводится содержание письма. Для получения дополнительной информации обращаться к координатору по вопросам пропаганды и связи Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» (АЦТИ) Айкаку Аршамяну по телефонам: 010569589, 010569689, или по электронной почте по адресу [email protected]
Партия «Свободные демократы»
Блок «Елк»
Блок «Царукян»
Блок «Конгресс-НПА»
Армянская революционная федерация Дашнакцутюн
Коммунистическая партия Армении
Республиканская партия Армении
Партия «Армянское возрождение»
Блок «Оганян-Раффи-Осканян»
Публичный призыв
К политическим силам, участвующим в парламентских выборах 2017 года
В 2013 году была создана и действует инициатива «Гражданин наблюдатель», целью которой является содействие защите избирательных прав и проведение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса. Инициатива осуществляет общественный контроль над избирательными процессами, предотвращая и фиксируя избирательные подлоги и нарушения, оперативно публикуя в онлайн-режиме избирательные нарушения и их географию, а также представляя заявления в соответствующие избирательные комиссии, суды и правоохранительные органы.
За время своей деятельности «Гражданин наблюдатель» осуществлял контроль на выборах в органы местного самоуправления в 100 общинах Армении, а также 6-го декабря 2015 года – за ходом конституционного референдума.
Во время парламентских выборов в апреле 2017 года инициатива «Гражданин наблюдатель» выступит с беспрецедентно большим составом наблюдательской миссии, осуществляя контроль как минимум в 1500 избирательных участках.
Настоящим мы обращаемся ко всем участвующим в выборах политическим партиям и коалициям, призывая их объединить усилия для контроля за законностью избирательного процесса.
В случае получения вашего согласия, мы готовы обсудить грани возможного сотрудничества, а также поделиться своим инструментарием и методикой, разработанной ею для предотвращения избирательных нарушений и реагирования на избирательные подлоги, предоставлять юридическую помощь в день голосования и в ходе поствыборных процессов.
Пожалуйста, ответьте на это письмо до 15 марта, воспользовавшись нашей электронной почтой [email protected], или связавшись с координатором по пропаганде и связи Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» Айкаком Аршамяном по телефону 091439050.
Инициатива «Гражданин наблюдатель» Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл», «Объединение Европа права» и Клуб журналистов «Аспарез» являются общественными организациям, а также неформальным союзом других организаций-партнеров и объединений.
Председатель НПО «Объединение Европа права»
Лусине Акобян
Исполнительный директор НПО Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл»
Сона Айвазян
Председатель НПО Гюмрийского Клуба журналистов «Аспарез»
Левон Барсегян