Россию не пригласили на международную конференцию в Вашингтоне по борьбе с ИГИЛ: Госдепартамент США

Голос Америки. На брифинге в четверг представитель Госдепартамента Марк Тонер объявил, что 22-23 марта в Вашингтоне госсекретарь Рекс Тиллерсон проведет многостороннюю встречу с участием глав внешнеполитических ведомств, представляющих страны – участницы международной коалиции по борьбе с «ИГ».

По словам Тонера, госсекретарь считает, что нанесение поражения террористической группировке «Исламское государство» является главным приоритетом в деятельности Госдепартамента в регионе Ближнего Востока. При этом добавил Тонер, разгром «ИГ» должен стать началом «процесса стабилизации» ситуации в Сирии.

Эта встреча представителей всех 68 стран-участниц коалиции станет первой с 2014 года и должна помочь не только дальнейшему военному взаимодействию, но и в целом координации международных усилий по борьбе с «ИГ» в финансовой, информационной сферах, том числе в онлайн-пространстве.

Отвечая на вопрос прессы, примет ли участие Россия в этих переговорах хотя бы в качестве наблюдателя, Марк Тонер коротко пояснил, что Россия не является членом международной коалиции и принимать участие в вашингтонской встрече не будет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отсутствие России в этом мероприятии, заявив, что Москва никогда не участвовала в работе в таком формате.

На брифинге Марк Тонер не стал распространяться на тему будущего развития ситуации в Сирии, но повторил, что американская сторона рассматривает режим Башара Асада как главную движущую силу, приведшую к гражданской войне в этой стране.

Фото – Голос Америки