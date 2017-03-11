Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин «хорошеет» в Италии за счет налогоплательщиков: видео

Ближайший друг Владимира Путина, глава государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин посетил элитную итальянскую клинику для похудения.

Как далее отмечается в записи к видеоматериалу известного российского оппозиционера Алексея Навального под названием «Путинский чиновник в итальянской клинике красоты», для поездки он использовал самолет «Роснефти». то есть фактически граждане России (которым, вроде как, принадлежит «Роснефть») заплатили за этот бьюти-вояж несколько миллионов рублей.

«На примере Сечина мы видим идеального путинского чиновника: он бездарный руководитель, но получает зарплату в сотни миллионов рублей. Он незаконно пользуется машиной с мигалкой. Он учит всех нас патриотизму, а сам предпочитает лечиться в Европе», – пишет А.Навальный.

Отметим также, что возглавляемая Игорем Сечиным компания «Роснефть» – монополист по оптовым продажам нефтепродуктов в Армении, в результате чего в сравнении с соседней Грузией, где нет монополии, наши граждане переплачивают при покупке бензина разных марок и дизтоплива при обвале цен нафть и, тем самым, опосредованно, но также оплачивают этот, по Навальному, бьюти-тур.