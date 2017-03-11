Мария Захарова – о российских подходах в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта

Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по решению карабахской проблемы во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской Группы ОБСЕ и на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов России, США и Франции, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом передает Sputnik.

Захарова отметила, что в этих документах говорится о недопустимости военного решения проблемы, содержится призыв к руководству Армении и Азербайджана решать спорные вопросы на основе принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

“Параллельно в рамках согласованных с тройкой подходов будут продолжены самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющих откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам”, — добавила она.

«Захарова отметила, что при прямом содействии России в мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. Она напомнила, что именно Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля прошлого года, пригласив начальников Генштабов Армении и Азербайджана в Москву», – отмечает Sputnik.