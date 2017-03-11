Нарушения на выборах не будут способствовать отношениям Армения-ЕС: вице-президент Европарламента – «168 жам»

«Разумеется, избирательные нарушения не будут способствовать отношениям Армения-ЕС и могут привести к различным последствиям, в том числе и ограничить участие Армении, например, в ряде программ ЕС. Но я не думаю, что дойдет этого», – заявил вице-президент Европарламента, вице-председатель Парламентской Ассамблеи «Евронест», европейский политик Ричард Чарнецкий по поводу предстоящих 2 апреля в Армении парламентских выборов.

Он сообщил, что осуществлял наблюдательскую миссию за прежними выборами в Армении, и хотя они не были идеальными, но были организованы в соответствии с нормами, и, в целом, на должном уровне. И, следовательно, европейский депутат полон надежд, что критерии предстоящих выборы в Армении станут еще выше.

«Это очень важный этап для страны, когда после формирования нового парламента начнут действовать конституционные положения. В качестве представителя небольшой миссии наблюдателей от Европейского парламента, я буду находиться в Ереване», – сказал Чарнецкий.