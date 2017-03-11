Баку ищет политического убежища в Москве: «Жаманак»

Заявление Баку свидетельствует о том, что международное сообщество или посредники требуют от Азербайджана не признания независимости Арцаха, как несколько месяцев назад объявлял Алиев во время одного из своих выступлений в Азербайджане, а, по сути, требуют признать статус-кво. Во всяком случае, именно это исходит из заявления, сделанного Баку накануне, которое распространило постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ.

Причем, распространение этого заявления само по себе свидетельствует о том, что Азербайджан в настоящее время находится в таком состоянии, когда просто вынужден выступить с подобными объяснениями. То есть, это в каком-то смысле шаг, сделанный загнанным в дипломатический угол, который, однако, с одной стороны являясь удовлетворительным с точки зрения армянских интересов, конечно же, должен настораживать с точки зрения безопасности.

Дело в том, что статус загнанного в угол делает определенным образом непредсказуемым и без того непредсказуемый Баку, и трудно сказать, на какую авантюру может пойти загнанный в угол Алиев. С другой стороны, очевидно, что Алиев в настоящее время активно ищет выходы в направлении России. Министр иностранных дел Азербайджана Мамедъяров в текущем году уже второй раз посещает Москву, и второй раз заявляет о возможной встрече министров иностранных дел под эгидой России. Министр иностранных дел Армении второй раз опровергает сведения об этой встрече. А проблема в том, что Азербайджан из угла может вывести только Россия, если сумеет привести Армению на так называемую трехстороннюю встречу.

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