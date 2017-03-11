Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:48 | Март 11 2017

Алиев принял сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

Алиев принял сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на информацию пресс-службы президента Азербайджана.

По словам российского сопредседателя Игоря Попова, несмотря на то, что в составе Минской Группы ОБСЕ два новых сопредседателя из США и Франции, позиция стран, которые они представляют, остается неизменной. Он отметил, что страны-сопредседатели хотят скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию.

На встрече были обсуждены текущая ситуация на переговорах и их перспективы.

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Рубрики: Международные
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