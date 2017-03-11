Алиев принял сопредседателей Минской Группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 марта принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на информацию пресс-службы президента Азербайджана.

По словам российского сопредседателя Игоря Попова, несмотря на то, что в составе Минской Группы ОБСЕ два новых сопредседателя из США и Франции, позиция стран, которые они представляют, остается неизменной. Он отметил, что страны-сопредседатели хотят скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию.

На встрече были обсуждены текущая ситуация на переговорах и их перспективы.