«Необходимо вернуться за стол переговоров на самом высоком уровне»: Ричард Хогланд

«Необходимо вернуться за стол переговоров на самом высоком уровне», – заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд на сегодняшней пресс-конференции сопредседателей в Баку.

Как передает АПА, Хогланд сообщил, что первую годовщину апрельских событий 2016 года необходимо встречать не на фронте, а за столом переговоров: «Сейчас мы сосредоточили нашу деятельность на реализации встречи на высоком уровне».

Дипломат напомнил, что на протяжении многих лет президенты Азербайджана и Армении проводили встречи, и что такие встречи должны быть вновь организованы. Дипломат добавил, что каждый из 3 сопредседателей думают, что решение конфликта военным путем невозможно.

По мнению Р.Хогланда дипломатическая деятельность на протяжении 25 лет предотвратила трагические события: «Несмотря на то, что переговоры на протяжении 25 лет не дали результатов, цель дипломатической деятельности – это создать условия для решения. Правительство и сопредседатели каждой из 3 стран продолжат прилагать усилия, пока стороны конфликта не проявят политическую волю».