Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:29 | Март 11 2017

«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки»: Стефан Висконти

«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки»: Стефан Висконти

«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки», – заявил сегодня французский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Стефан Висконти.

Как сообщает агентство АПА, по его словам, во вторник президент Азербайджана встретится со своим французским коллегой.

Дипломат отметил, что США, Россия и Франция продолжат прилагать совместные усилия:

«Конечно же это сложный вопрос. Как вы знаете на линии соприкосновения войск наблюдается напряженность. Однако стороны хотят добиться прогресса. Думаю, это очень важно».

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Рубрики: Международные
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