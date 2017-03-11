«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки»: Стефан Висконти

«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки», – заявил сегодня французский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Стефан Висконти.

Как сообщает агентство АПА, по его словам, во вторник президент Азербайджана встретится со своим французским коллегой.

Дипломат отметил, что США, Россия и Франция продолжат прилагать совместные усилия:

«Конечно же это сложный вопрос. Как вы знаете на линии соприкосновения войск наблюдается напряженность. Однако стороны хотят добиться прогресса. Думаю, это очень важно».