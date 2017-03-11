«А у вас есть такой потенциал?.. Сумеете заставить Лиску, Шмайса?»: видео

Некоторые жители общины Аревик Армавирского марза во время встречи с кандидатами блока «Конгресс-НПА» пожаловались на избранного от их региона депутата-республиканца Гранта Григоряна.

«Глава страны по телевизору, похлопывая его по плечу, сказал, чтобы люди голосовали за него… то есть, получается, что глава государства – сторонник криминального мира?», – вопросил дед Тадеос.

Кандидат от блока, экономист Ваагн Хачатрян напомнил, что альянс предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Жители возразили: «А у вас есть такой потенциал?.. Сумеете заставить Лиску, Шмайса?».

Другие выразили уверенность, что если альянс придет к власти, то сумеет принять этот законопроект. Ваагн Хачатрян высказал мнение, что эти политики не являются избранниками народа. Один из стариков в свое очередь тоже выразил недовольство: «Я голосовал за Демирчяна, за Сергея Бадаляна… голосовал и за Арташеса Гегамяна, и обманулся», – сказал дед, и, махнув рукой, ушел.

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