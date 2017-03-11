«В первом округе у нас будут победители»: «Свободные демократы» надеются на цивилизованную борьбу – фото

Вчера, 10 мая, в общине Канакер-Зейтун началась предвыборная кампания кандидатов от партии «Свободные демократы» в избирательном округе №1. Здесь от партии баллотируются Степан Сафарян, Рипсиме Бочолян, Овсеп Аветисян, Рубен Урутян, Сона Минасян, Саргис Беджанян.

«Мы никогда не боялись борьбы. Уверен, что на этих выборах мы и наши соперники проявим уважение друг к другу», – сказал в беседе с журналистами Степан Сафарян.

Он указал, что в этом избирательном округе предыдущие выборы отличились нежелательными проявлениями: «Тем не менее, я уверен, что в этом избирательном округе у нас будет несколько победителей. Предвыборная программа «Свободных демократов» единственная, которая обещает большие перемены».

Рипсиме Бочолян в свою очередь выразила надежду, что в новом парламенте молодых будет больше, и они смогут реализовать свои идеи. А председатель партии «Свободных демократов» Хачатур Кокобелян заметил, что в этом избирательном округе, кроме опытного Степы Сафаряна, баллотируются пять молодых кандидатов:

«Мы не были бы свободными демократами, если бы не попытались провести в парламент молодежь. Мы надеемся на цивилизованную борьбу, и приведем в цивилизованное русло борьбы даже кандидатов, нецивилизованными методами борющихся».