«Он проел весь Чаренцаван»: чаренцаванцы – о Вардане Айвазяне

Вчера в Котайкской области проходила предвыборная кампания блока «ОРО». Недалеко от места митинга был размещен большой рекламный плакат депутата от РПА Вардана Айвазяна. Как известно, Айвазян в 1995-1996 годах был председателем Чаренцаванского городского совета, в 1996-1999 годы – мэром Чаренцавана. Сейчас он баллотируется в депутаты по рейтинговому списку РПА в Котайкской области.

Чаренцаванцы утверждали, что они голосовать за Айвазяна не будут, что ничего хорошего от него не видели: «Он весь Чаренцаван объел». В 1991-1995 годы Вардан Айвазян был директором Чаренцаванского хлебозавода. Горожане пожаловались, что в то время они у него не могли купить даже хлеб.

Другой чаренцаванец рассерженно заявил, что, мол, удивительно, для чего они становятся депутатами: «Мы, что избираем тебя, чтобы ты всего лишь раз появился здесь и один раз провел собрание, митинг? Они с нами даже не здороваются. Каждый сам по себе. Что они сделали для народа? Появляются раз в пять лет, выбирают участок, разгуливают несколько человек, мол, будем депутатами. Кому нужен этот депутат, мы и без депутатов проживем, нам депутат не нужен».

Он выразил надежду, что хотя бы блок «ОРО» решит их вопросы, а остальные, по его словам, «заняты тем, что набивают только свои карманы».