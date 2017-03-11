Евразийский союз не только не приносит пользы, но там еще и попираются наши интересы: Анжела Хачатрян

«Мы интегрировались в союз, который не только не приносит пользы, но там еще и попираются наши политические и экономические интересы, не решается вопрос нашей безопасности», – заявила вчера в Пресс-клубе «Айацк» кандидат в депутаты от партии «Свободных демократов» Анжела Хачатрян.

Она и «Свободные демократы» видят прогресс Армении в контексте углубления отношений с развитыми странами Запада, о чем также упомянула Анжела Хачатрян в своем вчерашнем выступлении, и говорили на предыдущих встречах в ходе избирательной кампании ее соратники по партии.