Нидерланды отказали во въезде главу МИД Турции: Эрдоган в ответ назвал их «пережитками нацизма»

Власти Нидерландов отказали во въезде министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Он собирался прилететь в Роттердам для участия в агитационном митинге перед референдумом о поправках в конституцию Турции. Мэр Роттердама запретил мероприятие из соображений безопасности, после чего самолету с дипломатом на борту не разрешили совершить посадку, передает Радио Свобода.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ответ на отказ главе МИД во въезде назвал власти Нидерландов “пережитками нацизма”. Он пообещал принять ответные ограничительные меры на полеты голландских самолетов в Турцию.

В начале марта Эрдоган сравнил политику Германии в отношении Анкары с действиями нацистов после того, как несколько немецких городов отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.

В апреле в Турции пройдет референдум по пакету изменений в основном законе страны. На нем будет решаться вопрос изменения формы правления с парламентской на президентскую. Противники нововведений опасаются сосредоточения власти в руках одного политика, что может привести к нарушениям прав человека.

Фото – Радио Свобода