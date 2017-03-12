ООН бьет тревогу: мир на пороге самого масштабного гуманитарного кризиса после 1945г

В Организации Объединенных Наций бьют тревогу: мир находится на пороге самого масштабного гуманитарного кризиса со времен окончания Второй мировой войны. Об этом передает ВВС.

По данным ООН, более 20 млн человек в четырех странах – Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии – угрожает голод.

Как ранее сообщали в Детском фонде ООН, уже в этом году 1,4 млн детей могут умереть от голода.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам​ Стивена О’Брайена, если не принять срочных мер, сложная гуманитарная обстановка в этих странах превратится в катастрофическую.

“Без коллективных и скоординированных усилий глобального масштаба, люди [в этих странах] просто умрут от голода”, – заявил Стивен О’Брайен.

По его словам, чтобы избежать катастрофы, к июлю необходимо доставить в эти страны гуманитарную помощь на сумму в 4,4 млрд долларов.

“С начала этого года мы столкнулись с крупнейшим с момента создания ООН гуманитарным кризисом”, – подчеркнул представитель организации.

Гуманитарная обстановка в Сомали, Йемене и Южном Судане за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов. Ухудшение ситуации в Нигерии связано с активностью радикальных исламистов и столкновениями на религиозной почве.

В конце февраля ООН впервые за последние шесть лет объявила о ситуации массового голода.

Речь тогда шла в сложной ситуации в нескольких районах Южного Судана.

Южный Судан

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей Южного Судана могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не начнет поступать гуманитарная помощь в достаточных объемах.

Еще миллиону человек голод угрожает в самое ближайшее время.

Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40% населения страны, или 4,9 млн человек.

Йемен

В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок от болезней, которые человечество научилось лечить, почти полмиллиона детей в возрасте меньше пяти лет страдают от серьезного недоедания.

В январе Стивен О’Брайен заявлял, что продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам голода.

Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что около 10 млн жителей Йемена (из них больше двух миллионов – дети) испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти.

Нигерия

По данным ООН, 75000 детей в Нигерии могут погибнуть от голода.

Еще 7,1 млн человек в Нигерии и в районе бассейна озера Чад проживают в условиях острого дефицита продовольствия.

Сомали

Шесть лет назад в Сомали, когда в прошлый раз была объявлена угроза массового голода, умерли 250 тысяч человек.

В начале марта более 110 человек погибли за два дня в южной части Сомали от голода, вызванного продолжающейся засухой.

И это может быть только начало, предупреждают международные организации.

Из-за сильной засухи 6,2 миллиона жителей Сомали столкнулись с угрозой голода.

Фото – ВВС