Очевидно, что Турции не нужно урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта: Шаварш Кочарян

Ответ заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна на вопрос информационной программы «Оракарг» Общественного телевидения Армении.

Вопрос: Г-ин Кочарян, как Вы прокомментируете последнее заявление президента Турции относительно Нагорно-Карабахского конфликта?

Шаварш Кочарян: Далеко не первый год, как руководство Турции своими провокационными заявлениями ужесточает и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, с целью воспрепятствовать возможным подвижкам в переговорном процессе.

Очевидно, что Турции не нужно урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку установление в регионе стабильного мира существенно уменьшит степень зависимости Баку от Анкары.

Пресс-служба МИД Армении