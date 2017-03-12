Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:38 | Март 12 2017

Очевидно, что Турции не нужно урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта: Шаварш Кочарян

Очевидно, что Турции не нужно урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта: Шаварш Кочарян

Ответ заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна на вопрос информационной программы «Оракарг» Общественного телевидения Армении.

Вопрос: Г-ин Кочарян, как Вы прокомментируете последнее заявление президента Турции относительно Нагорно-Карабахского конфликта?

Шаварш Кочарян: Далеко не первый год, как руководство Турции своими провокационными заявлениями ужесточает и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, с целью воспрепятствовать возможным подвижкам в переговорном процессе.

Очевидно, что Турции не нужно урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку установление в регионе стабильного мира существенно уменьшит степень зависимости Баку от Анкары.

Пресс-служба МИД Армении

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Рубрики: Международные, Официальные
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