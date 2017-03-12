Навстречу Новрузу: в Армении открыт офис «Халяль»

Офис «Халяль» открылся в пятницу 10 марта в Армении в преддверии иранского нового года – Новруза. На открытии присутствовал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

По словам министра, открытие офиса будет способствовать росту объемов потребления армянской продукции, повышению туристической привлекательности Армении, росту числа туристов, обеспечению выхода местной продукции на новые рынки.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Армении, директор центра Абдул Хуссейн Фахари отметил, что предоставленный компанией сертификат действует в 57 странах Организации исламского сотрудничества.