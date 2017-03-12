Вардан Осканян тоже играет на ударных инструментах, но отвергает дуэт с премьер-министрами

Как известно, в рекламном ролике РПА премьер-министр Карен Карапетян играет на ударных инструментах. Накануне в интернете появился видеоклип кандидата в премьер-министры от «Свободных депутатов» Гранта Багратяна, где он исполняет соло на гитаре. Учитывая, что член блока ОРО Вардан Осканян тоже умеет играть на ударных инструментах, причем, играет хорошо, Aravot.am поинтересовался у него, какова вероятность, что и он каким-то образом использует этот прием в своей предвыборной кампании и готов ли выступить в дуэте с бывшим и действующим премьер-министром? Он заверил, что точно не сыграет: «Давайте будем серьезнее, нет».

В беседе с нами Вардан Осканян сказал, что очень довольны своей предвыборной кампанией, людей их программа интересует: «Народ интересует это – рабочие места, перемены в их жизни, справедливость. В конце концов, это на деле принесет существенные изменения». Он сказал, что с каждым днем замечает, как становится меньше разочарования и безразличия в людях: «Со временем оно еще больше рассеется и народ в нас увидит блок, которому действительно можно доверить власть».

Мы поинтересовались его мнением об итогах соцопроса центра «Гэллап», согласно которым, блок ОРО не войдет в парламент. Вардан Осканян сказал, что такой организации в Армении нет, это дочерняя компания властей.