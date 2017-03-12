Экономические достижения РПА – согласно Давиду Саргсяну

«Фонд Конрада Аденауэра» накануне парламентских выборов в Армении организует ряд мероприятий в рамках программной повестки партий, участвующих в выборах. Первое мероприятие состоялось в пятницу, 10 марта, в нем участвовали Грант Багратян («Свободные демократы»), Давид Саргсян (РПА), Армен Мартиросян (ОРО), Мане Тандилян («Елк») и Месроп Аракелян из блока «Царукян».

Давид Саргсян отметил, что предвыборная программа Республиканской партии зиждется на девизе «Безопасность и прогресс»: «Хотя прогресс касается всех наших общественных сфер, тем не менее, одна из самых важных частей касается экономического развития и экономической программы и предложений. В предвыборной программе мы представили экономическую часть и экономический прогресс, самые важные вызовы будущего развития.

Она в основном базируется на 4 основных пунктах, первый из которых – это последовательная гарантированная макроэкономическая и финансовая стабильности, второй – дальнейшее улучшение условий для инвестиционной среды, третье – создание стимулов и содействие бизнесу хозяйствующих субъектов, экономическим инициативам, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства, и, последнее, обеспечение равных конкурентных условий. На этих основополагающих пунктах построено и то дальнейшее видение, которое наша партия предлагает и видит как основной план действий в ближайшие дни».

На просьбу перечислить экономические достижения в период правления РПА, Давид Саргсян ответил: «Если мы говорим об экономических достижениях, или экономических успехах, а также ряде экономических неудач, то их много. Например, на всей территории страны в течение последних пяти лет сегодня в сфере здравоохранения мы имеем полностью отремонтированные больницы с новыми технологиями. Или успехи в сфере телекоммуникаций. Думаю, для всех очевидно, что в последние 5, 8, 10 лет в сфере телекоммуникаций произошел скачкообразный рост, и это тоже успех. В числе успехов можем отметить также ряд других показателей, но в то же время, говоря об этом, мы можем отметить, что этого недостаточно».