Батуми: десятки пострадавших в результате уличных беспорядков – фото

Новости-Грузия. Городские власти и полиция восстановили порядок в Батуми, где сегодня около восьми часов подряд продолжались беспорядки на улице Чавчавадзе, вокруг здания главного управления полиции. Задержано около 10 человек.

В 6.30, спустя всего полчаса после начала полицейской спецоперации, служба по очистке города уже приступила к уборке последствий беспорядков на этой улице. Городские власти подсчитывают размер нанесенного ущерба. Следует отметить, что на других улицах последствий акции практически нет.

Беспорядки в Батуми начались около 22 часов 11 марта. Толпа в тысячу человек вышла протестовать против действий патрульной полиции после того, как за неподчинение полиции были задержаны шестеро граждан. Они устроили потасовку с полицией после того, как патруль выписал местному жителю слишком большой, по их мнению, штраф за остановку в неположенном месте.

Участники митинга требовали освободить задержанных, а также уволить шефа батумской полиции. Они устроили погром вокруг здания и бросались камнями. Полиция в ответ использовала против митингующих слезоточивый газ. По официальным данным, после этого из-за столкновений и интоксикации газом пострадали 21 человек, из них 11 полицейских.

С целью разрядки ситуации МВД Грузии приняло решение освободить шестерых задержанных за административное правонарушение граждан.

Однако толпа на этом не успокоилась, напротив, митингующие стали жечь костры на улице Чавчавадзе, рушить ограды, кидать петарды и бутылки с зажигательной смесью во двор здания патрульной полиции, громить и жечь полицейские машины.

Более четырех часов полиция не предпринимала никаких действий против этого погрома, который в прямом эфире транслировался на нескольких телеканалах и в социальных сетях.

Комментируя сложившуюся ситуацию в прямом эфире премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правоохранительные органы по заданию правительства «на этом этапе находятся в режиме минимального реагирования, чтобы максимально избежать осложнений».

Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе считает, что в беспорядках, произошедших в Батуми в ночь на 12 марта, прослеживаются политические мотивы.

Патарадзе утверждает, что на видеокадрах беспорядков видны лица людей, которые являются членами оппозиционных партий.

«К сожалению, мы тут видим и политический оттенок. Некоторые наши оппоненты, политические партии пытаются перенести это совершенно в другую область, что совершенно неприемлемо для нас. Наверное, вы видели вчерашнее, на кадрах видны разные лица, представители партий», — сказал глава аджарского правительства.

Он добавил, что власти не позволят и не допустят актов вандализма.

«Для нас абсолютно недопустимо, чтобы наши дети становились участниками подобных акций. Нам нужно дождаться правоохранителей, которые проведут квалифицированное и своевременное расследование и в ближайшее время мы сможем сделать выводы», — заключил он.

Позже в интервью телеканалу «Имеди» Патарадзе пояснил, что говоря об оппонентах, он подразумевает бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

«Мы не допустим, чтобы в Батуми произошла дестабилизация. Эта акция была точно рассчитана на то, чтобы наш регион не развивался, тем более, вы знаете, что впереди туристический сезон, популярность нашего региона растет, и вместе с тем наши оппоненты стараются этим грязным путем, так сказать, остановить развитие нашего региона. Это скажет следствие, я имею ввиду, именно «Национальное движение», — заявил Патарадзе.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили отправился в Батуми, где минувшей ночью прошли массовые беспорядки, сообщила корр. «Новости-Грузия» сотрудница пресс-службы главы правительства.

«Господин Квирикашвили вылетел в Батуми, где на месте лично ознакомится со сложившимся положением. Премьер прибудет в Батуми через 30-40 минут», — сказала собеседница агентства.

Ранее премьер-министр возложил ответственность за произошедшее на «деструктивные политические силы». Он заявил, что они использовали «бытовой случай» для эскалации ситуации.

В результате беспорядков, 33 человека были госпитализированы, 15 из них сотрудники полиции. На данный момент задержаны до 40 участников акции.

Фото – из страницы Тато Цецхладзе в Фейсбуке (остальные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ)