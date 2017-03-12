Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:15 | Март 12 2017

Почему водители объезжают дорогу, огибающую пограничную зону

Почему водители объезжают дорогу, огибающую пограничную зону

Проезжая вчера по объездной дороге Вазашен-Паравакар (Тавушский марз), мы увидели, что множество машин направляются не по дороге, объезжающей опасный пограничный участок дороги, а по старой дороге, тянущейся вдоль границы.

На объездной дороге много резких поворотов, где слишком узкий обзор для водителей, и они вынуждены двигаться на небольшой скорости. Некоторых участки извилистой дороги в плохом состоянии, асфальтовое покрытие «просело».

Объездная автодорога Вазашен-Паравакар была сдана в эксплуатацию в июле 2015 года, для ее строительства из госбюджета было выделено 537 миллионов драмов.

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Рубрики: Регионы
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