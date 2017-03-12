Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:52 | Март 12 2017

Противник 40 раз нарушил перемирие из огнестрельного оружия и минометов: МО Арцаха

Противник 40 раз нарушил перемирие из огнестрельного оружия и минометов: МО Арцаха

11-го марта и в ночь на 12-ое на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана противник из разнокалиберного огнестрельного оружия 40 раз нарушил режим прекращения огня, выпустив в сторону армянских дозорных около 500 выстрелов.

На восточном и северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские войска применили также 60-миллиметровые минометы (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии Обороны сохораняют полный контроль на переднем крае и продолжают уверенно выполнять боевое дежурство.

Министерство обороны Арцаха

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Военные
Теги: , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда