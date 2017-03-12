Премьер-министр приобрел здание одного из самых старых ресторанов Гюмри

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, который в прошлом месяце посетил Гюмри и пешком прошелся по территории заповедника «Кумайри», осмотрел расположенные там постройки и пообещал осуществить инвестиции на 500 тысяч долларов с целью развития туризма в Гюмри, уже приобрел одно из самых старинных зданий города, известное своим подвальным рестораном «Джрахарс» («Русалка»).

Об этом в беседе с нами сообщил главный архитектор Гюмри Генрик Гаспарян. Как рассказал архитектор, расположенное на территории заповедника «Кумайри» здание было построено в XIX веке, его фасад получил повреждения во время землетрясения 1926 года, и поэтому был изменен.

По словам Генрика Гаспаряна, семья премьер-министра намерена превратить его в гостинично-ресторанный комплекс, восстановив старый фасад. В настоящее время проводятся проектные работы. За какую цену приобрел премьер-министр архитектурное строение в центре города, не сообщается.

Отметим, что это двухэтажное здание, расположенное по адресу ул. Дживани-79, находится по соседству с домом мэра Гюмри Самвела Баласаняна и принадлежавшим ему пивзаводом.