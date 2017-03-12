Полиция Нидерландов выпроводила турецкого министра за пределы страны: турки устроили беспорядки

Deutsche Welle. Министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя была вынуждена в ночь на воскресенье, 12 марта, покинуть Нидерланды, после того как местные власти объявили ее “нежелательным иностранным гражданином”. Ее автомобиль в сопровождении голландской полиции отправился в сторону Германии, откуда она приехала 11 марта, передает телеканал NOS. В сообщении полиции Нидерландов подтверждается, что правоохранительные органы сопроводили Кайю до границы ФРГ.

Турецкий министр сама также подтвердила в Twitter, что ее увезли из Роттердама в город Неймеген на востоке Нидерландов, откуда должны переправить в Германию. Фатма Кайя считает происходящее “попранием демократических ценностей”.

Как, в свою очередь, сообщили голландская газета De Telegraaf и сайт телеканала RTL Nieuws, при сопровождении Кайи было принято решение задействовать спецподразделение полиции в связи с тем, что охранники турецкого министра могут быть вооружены.

Ранее в одном из телеинтервью Кайя заявила, что не собирается уезжать, пока ей не дадут “хотя бы пять минут”, чтобы встретиться с протестующими против действий нидерландских властей около консульства в Роттердаме.

Беспорядки в Роттердаме

После отъезда ее кортежа в сопровождении полиции в центре Роттердама начались беспорядки, устроенные представителями турецкой общины, которые ранее собрались у консульства Турции в знак протеста против действий голландских властей по отношению к Фатме Кайю. По данным СМИ, там собрались около тысячи человек. Полиция оцепила район, призывала собравшихся разойтись и пыталась их оттеснить, применив в том числе водометы. В целом, к середине ночи правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов, несмотря на отдельные выступления и мелкие стычки. несколько человек были задержаны.

Фото – Deutsche Welle