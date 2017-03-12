Эдмон Марукян: «Есть атмосфера страха, есть давление на предприятиях, есть информация о повальной раздаче денег»

«Пять лет назад я проводил предвыборную кампанию в каждом дворе, микрорайоне. С тех пор в городе многое изменилось. У людей есть проблемы с решительностью. Не зря мы провели в Ванадзоре шествие «Не бойся!». И организацию наших встреч в микрорайонах мы считаем нереальными. Потому что на эти встречи придут люди, которые в любом случае являются нашим электоратом и не боятся, а не придут те, кто хочет что-то узнать, чтобы сориентироваться, кого им выбрать», – заявил на пресс-конференции в четверг председатель партии «Просвещенная Армения», член блока «Елк» Эдмон Марукян.

Он уверяет, что в Ванадзоре царит атмосфера страха. На людей оказывается давление, вплоть до увольнения с работы: «Есть атмосфера страха, есть давление на предприятиях, есть информация о повальной раздаче денег. Мы в курсе о происходящем. Нам звонят люди и говорят, что если они не зарегистрируются для получения денег, то их будут считать оппозиционерами, и в этом случае на них могут начать оказывать давление. И сегодня мы проводим предвыборную кампанию в такой атмосфере».

Председатель партии «Просвещенная Армения» отметил, что они получают много сигналов о раздаваемых предвыборных взятках: «Постоянно звонят в офис, что составляют списки для раздачи денег. В данный момент речь идет только о Республиканской партии. Но у нас нет фактов, чтобы оформить это юридически. Потому что, когда мы говорим – напишите нам заявление, люди отвечают, что не будут этого делать. Почему? Потому что не доверяют правоохранительным органам».

Э. Марукян также подчеркнул, что блок «Елк» ни в коем случае не намерен вступать в коалицию с Республиканской партией: «Блок «Елк» сегодня единственный полюс, который бросает вызов власти. Блок «Елк» изначально заявлял, что исключает формирование коалиции с Республиканской партией. Пусть и другие силы заявят об этом, почему же они этого не делают?».