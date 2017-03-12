«Если я завтра стану виноделом, то буду режиссером-виноделом»

28 февраля в кинотеатре «Москва» были показаны три короткометражных фильма Аспета Шермазаняна – «Амнезия», «Не кради», «Хлеб и соль».

С режиссером мы побеседовали об этих фильмах и об ожидающемся полнометражном фильме.

– Господин Шермазанян, у фильмов разная тематика, но один общий почерк. В ходе показа фильмов вы следили за реакцией зрителей. Вы довольны тем, как Ваши фильмы были восприняты?

– Когда во время монтажа ты подчеркиваешь какую-то мысль или эмоцию, то ожидаешь определенной реакции, и когда зритель понимает и принимает твою драматургию, то для режиссера ничего не может быть лучше.

– В вашем первом фильме («Не кради»), в отличие от двух других, не было диалогов. Какую роль в кино играет слово, особенно если учесть, что Вы являетесь и режиссером, и сценаристом.

– Есть очень интересные диалоги. Я знаю, что Грант Матевосян сотрудничал с Фрунзе Довлатяном, редактируя их, поэтому фильм («Братья Сарояны») получился более интересным. В любом случае, диалоги должны быть лаконичными, и не только по своему объему, но и живому слову. А в некоторых жанрах они даже могут мешать, поскольку они требуют больше действий.

– Вы сделали определенные шаги и в сфере литературы. Будете писать и дальше или Вы решили передавать свои мысли и эмоции посредством фильмов?

– Я и сейчас иногда пишу, но больше – сценарии. Знаете, это, наверное, генетика – мой отец писатель, мать тоже пишет, как говорится, вначале было слово, и это очень важно, но в моих рассказах лирики очень мало, поэтому и мне ближе кино, где доминирует визуальное.

– Вы пробуете себя в разных жанрах, что Вам больше близко к сердцу?

– Еще с детских лет я любил жанр вестерн – итальянские спагетти-вестерны. Недавно я снял фильм в этом жанре. Даже русские не верили в то, что в России можно снять такой фильм. Сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что в Москве мы были первыми, кто снял армянский вестерн, в нашем случае – это лаваш-вестерн (смеется).

– Вы собираетесь снимать ваш первый полнометражный фильм – под названием «Дба лаве» («К лучшему»). На каком этапе сейчас работы?

– Съемки будут проводиться в Лори, Тбилиси, Москве. В Москве все уже готово. Здесь мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован, как с профессионалами, так и непрофессионалами (очень часто они более органичны в кадре). Золотых гор мы не обещаем, однако у нас есть большой энтузиазм и энергия, мы хотим самовыразиться через кино. Фильм рассказывает о двух лорийцах, которые, не имея денег и оружия, не зная языка, едут в Москву – исходя из принципов. Наши граждане, живущие в деревнях, сегодня обделены вниманием, но с моей точки зрения, самые добрые, честные люди живут именно в деревне.

– Бизнес и искусство сегодня тесно взаимосвязаны. Как Вам удается примирить эти две категории?

– Мои работы – это не глубокие артхаус-фильмы, которые очень часто бывают непонятными. У меня классический подход, ведущий в сторону коммерции, не в плохом смысле. Я сам люблю юмор, армяне все любят юмор, но здесь речь не о вульгарном юморе. Просто мы любим брать иностранные шаблоны и всячески пытаемся поместиться в них. В целом, люди искусства, полагаю, должны жить хорошо. Хотя, понятие «человек искусства» – очень серьезная оценка. Я всего лишь молодой режиссер, который очень любит кино, язык кино и буду заниматься кино, чтобы то ни было. Если завтра я стану виноделом, то буду режиссером-виноделом.

Беседу вела Мариам Хачатрян

Газета «Аравот»

10.03.2017г