Толпа сорвала голландский флаг с консульства в Стамбуле и «заменила» его турецким

РИА Новости. Протестующие сорвали голландский флаг с консульства в Стамбуле и заменили его турецким, передает агентство Франс Пресс.

Акция протеста в Стамбуле прошла в связи с разразившимся между Нидерландами и Турцией дипломатическим скандалом.

Ранее акция протеста прошла в Анкаре, где сотни человек забросали яйцами посольство Нидерландов.

​Накануне голландские власти отказались сажать самолет главы турецкого МИД, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, а затем, когда в Роттердам попыталась приехать министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, объявили ее “нежелательным иностранцем” и выпроводили из страны. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, турецким политикам отказали в разрешении на въезд из-за угроз Анкары ввести санкции.

Позже Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила о крайне грубом обращении в Нидерландах. “Обходиться таким образом с женщиной-министром — это прискорбно”, — приводит агентство заявление, которое она сделала перед журналистами в аэропорту имени Ататюрка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал правительство Нидерландов “фашистами” и пригрозил ответными мерами. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

Турецкие политики собирались агитировать соотечественников в Нидерландах перед намеченным на 16 апреля референдумом по конституционным поправкам. Ранее подобные выступления ряда турецких официальных лиц отменили в Германии. Тогда Эрдоган также сравнил политику Берлина с действиями нацистов.

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