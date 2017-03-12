Режим Алиева – в поддержку Эрдогана: МИД Азербайджана «учит» Нидерланды «дипломатической этике»

МИД Азербайджана сделал заявление в поддержку Турции и ее действий ее властей в Нидерландах. «Действия Нидерландов в отношении Турции выходят за пределы дипломатической этики», – сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Haqqin.az.

Некоторые европейские институты, и в частности, ряд кругов в Европейском парламенте, а также Нидерланды превратили в “привычку” при каждом случае необоснованно критиковать другие государства, осуществлять “менторство” и выдвигать претензии к другим, сказал Гаджиев.

Действия правительства Нидерландов, считавшего права человека и демократию своими фундаментальными принципами, в отношении официальных лиц Турции, не разрешивших представителям проживающей в этой стране турецкой общины свободно собраться и применение против них силы, носят предвзятый и противоречивый характер, отметил официальный представитель МИД.

Эти действия также являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях, а также таких фундаментальных принципов, как права человека, свобода собрания и слова, сказал Гаджиев. Подобное поведение также выходит за рамки дипломатической этики, отметил он.

По словам Гаджиева, все это еще раз демонстрирует необходимость в устранении распространяемой в настоящее время в Европе исламофобии, ксенофобии и других негативных проявлений расизма, а также поощрении толерантности, диалога, мультикультурализма.

В субботу Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа в полете в Нидерланды. После этого правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с “угрозой общественному порядку и безопасности” из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.