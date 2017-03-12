Москва оказывает давление: Серж Саргсян от Европы ожидает содействия в деле установления мира

В Париже президент Армении предупредил об опасности возобновления войны в ближайшие недели или месяцы

На днях состоялся официальный визит Сержа Саргсяна во Францию. Накануне визита он выступил с достойным внимания заявлением, призвав Париж, Москву и Вашингтон показать Азербайджану, какую цену заплатит зачинщик войны в зоне карабахского конфликта. Он предупредил об опасности, констатировав: в Армении осознают, что, возможно, очень скоро вспыхнет новая война. «В Армении преобладает мнение, что возобновление военных действий – вопрос времени, может быть месяцев или недель, и что верховный главнокомандующий и министерство обороны должны быть готовы к началу войны хоть завтра. Не думаю, что новая война – непосредственная опасность, но нужно быть готовым ко всему, когда имеешь дело с непредсказуемым соседом»,- отметил Серж Саргсян.

Президент Армении в очередной раз выразил озабоченность по поводу продажи российского оружия Азербайджану на миллиарды долларов: « Мы восприняли это с сожалением, потому что Россия – наш стратегический партнер», – заявил Саргсян, добавив, что угроза новой войны является постоянной и останется до тех пор, пока Азербайджан не поймет, что военного решения у конфликта нет, и что президент Азербайджана срывает мирный процесс: «Он говорит, что Азербайджан не начнет войну, если Армения удовлетворит его требования. Я говорил о том, что это шантаж, а не поиск компромисса».

Таким образом, с европейской платформы Серж Саргсян призывает международные силы оказать давление на Азербайджан, чтобы предотвратить полномасштабную войну в Арцахе. Он обвиняет президента Азербайджана в «шантаже». Отметим, что Серж Саргсян на данном этапе для подобных заявлений в географическом плане выбрал Европу, а не Россию. Он в Париже ясно дает понять, что сейчас более чем реальна опасность, что скоро вспыхнет война, поскольку мы имеем дело с непредсказуемым соседом, и «возможно все». Он в Париже высказывает недовольство по поводу поставок новейшего вооружения из России в Азербайджан.

При этом, стоить отметить, что Серж Саргсян выразил свое недовольство на фоне скандального заявления звезды кремлевской пропаганды– Дмитрия Киселева, прозвучавшего в Ереване, он заявил, что продажа российского оружия Азербайджану исходит из интересов Армении, и эта торговля поддерживает отношения между Азербайджаном и Россией. «Деловые отношения – это лучше, чем их отсутствие. Тем самым, оставаясь в отношениях с Азербайджаном, Россия во многом «управляет» им. Хочу, чтобы вы поняли правильно – управляет, контролирует. Отсутствие отношений – это отсутствие контроля. Если у нас есть контакты, мы можем влиять, если нет, то и не можем. Контакты лучше, чем их отсутствие. В этом смысле контакты России и Азербайджана идут на пользу Армении», – «утешил» армянскую сторону конфликта Киселев, посоветовав осознать, что торговля поддерживает отношения между Азербайджаном и Россией, и в этом смысле контакты России и Азербайджана идут на пользу Армении. Киселев заявляет, что если Москва не будет продавать оружие Азербайджану, то это сделает Вашингтон и, фактически лжет, поскольку США не вооружают ни Азербайджан, ни Армению именно из-за Карабахского конфликта, тогда как другая страна – член Минской Группы, которая к тому является еще и стратегическим союзником Армении – Россия, это делает с большим удовольствием и таким образом ставит себя в один ряд с недружественными для Армении странами – Израилем, Пакистаном.

Примечательно, что оценки Сержа Саргсяна в Париже прозвучали через несколько дней после переговоров Налбандян-Лавров, а потом и Мамедъяров-Лавров. Москва с Баку продвигаются вперед в направлении «плана Лаврова», тогда как официальный Ереван в самом сердце Европы, по сути, называет «шантажом» российско-азербайджанские «усилия».

По всей вероятности, Серж Саргсян надеется на поддержку Франции, как страны-сопредседателя Минской Группы ОБСЕ.

На днях из Вашингтона прозвучало заявление, которое, по всей видимости, не оправдало надежд официального Еревана. 3 марта министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, произошел обмен мнениями о шагах, предпринимаемых с целью продвижения мирного процесса Карабахского урегулирования. Однако госсекретарь Тиллерсон всего лишь заверил, что «США продолжат активное содействие мирному урегулированию вопроса». Чему именно собирается содействовать официальный Вашингтон на данном этапе? Потерпевшему неудачу переговорному процессу? Не собирается ли предпринять официальный Вашингтон дополнительных шагов сейчас, когда более чем реальна угроза возобновления военных действий?

Известно, что через несколько дней после визита Сержа Саргсяна – 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Париж, где с президентом Франции Франсуа Олландом обсудит Карабахский конфликт. В тот же день Серж Саргсян посетит Москву, где проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Недавно главы МИД РФ и Азербайджана провели встречу, в ходе которой обсуждали Карабахский конфликт. «Учитывая географическую близость и общую историю наших народов, для нас разрешение этого конфликта является важнейшим вопросом»,- говорилось в заявлении МИД РФ, распространенном накануне встречи двух министров, в котором отмечалось также, что стратегическое партнерство России и Азербайджана, основано на принципах равенства, взаимного уважения, добрососедства.

После переговоров Лаврова и Мамедъярова глава МИД РФ заверил, что Россия продолжит оказывать сторонам содействие в целях поиска приемлемого варианта для решения конфликта как в формате двухсторонних с Азербайджаном и Армений отношений, так и в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения. При этом, Лавров подчеркнул, что карабахский конфликт поддается урегулированию, но 2-3 конкретных темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета пока еще обсуждаются. А Мамедъяров после встречи подчеркнул, что РФ прилагает серьезные усилия для урегулирования конфликта, а потом в ходе выступления в Дипломатической академии МИД России Эльмар Мамедъяров заявил, что, якобы, армянская сторона отказалась от переговоров: «Мы предложили продолжить субстантивные переговоры, однако армянская сторона не пошла на это. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты».

Как всегда, официальный Баку, загнав в тупик переговорный процесс, начинает озвучивать обвинения в адрес армянской стороны. Здесь, как говорится, ничего нового – старая «традиция». Не новость и то, что официальный Баку возлагает надежды на «план Лаврова», который, по всей вероятности, после апрельской войны является единственной темой для «субстантивного» обсуждения, если не считать предложения по внедрению механизмов расследования приграничных инцидентов, расширения миссии ОБСЕ, которые Баку последовательно отвергает.

То, что «план Лаврова» все еще существует, наверно, не подлежит сомнению. Лидер «Международного Евразийского движения», политолог Александр Дугин на днях заявил, что российский план по урегулированию карабахского конфликта является реалистичным. «Думаю, «план Лаврова» мне кажется наиболее реалистичным и его важно реализовать. «План Лаврова» означает окончательное примирение, оставление статус-кво в юридическом положении в обмен на возвращение Арменией районов вокруг Карабаха. После этого ситуация будет нормализована со всех точек зрения, и мы войдем в фазу более спокойного, долгого периода»,- отметил Алекдандр Дугин в беседе с 1in.am.

2 марта президент РА в связи с Днем дипломата посетил Министерство иностранных дел и провел встречу с участниками собрания руководителей центрального аппарата МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РА. В своем выступлении Серж Саргсян, фактически, озвучил предупреждающим месседж, адресованный международному сообществу и Азербайджану, отметив, что Ереван и Степанакерт не хотят войны, «однако если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведет ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Арцаха, армянская сторона ни на секунду не остановится, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности».

Серж Саргсян в последние несколько дней озвучивает четкий месседж, предупреждая о реальной угрозе войны. Это, по всей вероятности, означает, что, сопротивляясь «плану Лаврова», официальный Ереван видит исключительно один «выход» – войну.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

10.03.2017г