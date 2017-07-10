Осведомитель, или как бороться с коррупцией

Армения, наверное, из тех стран мира, где больше всех ведут борьбу против коррупции. И не наверное, а точно. Боролись раньше, и продолжают бороться сейчас, борются почти все: пребывающие у власти и оппозиционеры, партийные и беспартийные, дашнаки и республиканцы, «Еркир цирани» и «Елк», мужчины и женщины, молодые и пожилые, предприниматели и безработные, тунеядцы и трудоголики, недовольные и сторонники власти…

Власти – в первую очередь. Причем не просто власти, а, в первую очередь, члены правительства и весь состав правительства: начиная от Овика Абраамяна и не заканчивая Кареном Карапетяном. Боролись, борются, и вроде ничего не выходит, ничего не получается. Коррупция никак не сокращается. Во всяком случае, у меня такое впечатление. Более того, по моему впечатлению, коррупция не уменьшается, а растет. Создаются комиссии, но опять-таки, ничего не выходит.

И все же борьба продолжается. Простите меня за пессимизм, но мне кажется, опять-таки ничего не получится. Народ и рядовые граждане не особо воодушевлены этой борьбой, и не только по той причине, что не видят результатов этой борьбы, а также по той причине, что даже в случае положительных результатов не будут создаваться рабочие места и не увеличатся пенсии.

Теперь Национальное Собрание Армении приняло закон о создании «Независимого антикоррупционного органа». Недавно интересное и детальное исследование провела политолог Анна Магакян, что в Армении невозможно создать антикоррупционный орган, который бы действительно был независимым. Согласившись с Магакян, скажу больше: в Армении почти невозможно создать антикоррупционный орган, члены которого не были бы абсолютно непричастны к коррупции.

То есть, коррупция в Армении существенно уменьшится, если те, кто призван и берут на себя ответственность бороться против коррупции, лично сами воздержались бы от коррупции. Но это, согласитесь, из области фантастики. Потому что наши министры, высокопоставленные должностные лица, хотя и получают зарплату более 300 тысяч драмов, но, согласитесь, что и расходы высокопоставленных должностных лиц больше, и если они получают зарплату значительно выше наших рядовых граждан, то это еще не основание, чтобы они не занимались коррупцией.

Есть, конечно, и исключения, люди, которые имеют возможность брать взятки, но не берут. Всегда находились очень честные, их можно встретить и в наши дни, но наша задача – не исключения, а закономерности. А закономерность заключается в том, что у нас взятку не берут в основном те, кому не предлагают.

Но коррупция – это не только давать или брать взятки, и коррупцией занимаются не только должностные лица. Коррупция – это отмывание денег, «откаты» и другое подобное. Как я понимаю, на борьбу с коррупцией предусматриваются и серьезные средства и расходы. То есть, может так получиться, что эта наша очередная беспощадная борьба против коррупции, как и прежде, не даст результата, но в результате будут потрачены средства – совершенно неуместно и бессмысленно.

Что я предлагаю? Ничего не предлагаю. Кто я такой, чтобы предлагать что-то серьезное против чего-то, что было и есть на протяжении веков – коррупции!

Единственное, что я могу предложить, следующее: не создавайте комиссий по борьбе против коррупции: как всегда, не добьетесь никакого результата. Против коррупции пусть борются те, кто обязан и должен бороться против коррупции: прокуроры, судьи, полицейские и следователи. Словом, правовая система.

А правительство, парламент и другие самые вышестоящие пусть следят, чтобы вышеупомянутые честно, принципиально и последовательно боролись против коррупции. Коррупция, конечно, не исчезнет, но, возможно, ее станет несколько меньше.

Это будет более серьезным результатом.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета “Аравот”

08.07.2017г