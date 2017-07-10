«Это провокация со стороны Азербайджана по подготовленному сценарию»: Лариса Алавердян – о погибших азербайджанском ребенке и женщине: видео

«В 1992 году Азербайджан распространял сведения о Ходжалу еще до начала событий. Мы услышали по радио эту новость еще до того, как начались действия. Сейчас я уверена, что это была провокация по заготовленному сценарию. Один из иностранных журналистов видел, что между дома в селе Алханлу имеются следы тяжелой артиллерии, которую убрали перед прибытием журналистов. В течение 24 часов журналиста выдворили из Азербайджана», – сообщила в субботу в Пресс-клубе «Блиц-инфо» первый омбудсмен РА, правозащитник Лариса Алавердян, комментируя действия, предпринятые недавно противником на азербайджано-арцахской границе. Напомним, что Азербайджан разместил военную технику в пограничном селе Алханлу. При ответном ударе с армянской стороны погибли азербайджанский ребенок и женщина.

«В апреле прошлого года, когда [в Арцахе] погиб 12-летний Вахинак, а несколько детей были ранены, вопрос дошел до Европейского суда. Я уверена, что эта весть дошла также и до Азербайджана, где были предприняты соответствующие усилия. Я уверена, что последние двое погибших стали жертвами преступной политики», – добавила г-жа Алавердян.

Первый омбудсмен РА убеждена, что Республика Арцах в создавшейся ситуации действует соразмерно: «Власти Армении и Арцаха должны действовать так, как действуют в военной обстановке, чтобы общество не поддалось панике. Надо уточнить, что Азербайджан взял на вооружение такой стиль действий. Армянская сторона должна, наконец-таки, обратиться в Минскую группу, чтобы та принудила Азербайджан к миру. Дислоцирующаяся в Алханлу артиллерия угрожает пограничному населению Азербайджана. Можно начать правовой процесс, обратившись в Комиссию по правам человека ООН».